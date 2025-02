Aldi-Kunden kaufen Kuscheltier – zuhause trifft sie der Schlag

Wenn Aldi-Kunden im Netz Angebote entdecken, dann trifft hier schnell Neugierde auf Aktionismus. Nicht selten stehen Kunden schon vor Verkaufsstart vor so mancher Discounter-Filiale, um ein neues Produkt im Non-Food-Bereich abzustauben.

Doch bei diesem Produkt von Aldi geht es Kunden ganz anders. Vor allem Eltern gehen bei diesem Kuscheltier, was eigentlich für Kinderhände gedacht ist, auf die Barrikaden. Was ist da nur los?

Aldi-Filiale sorgt für Furore

„Träume groß!“, bewirbt Aldi in Australien jetzt seine neusten Kuscheltiere. „Verleihen Sie Ihrem Raum mit dem Kinderkissen Sicherheit, das in verschiedenen Farben und Designs erhältlich ist, einen Hauch von Farbe und Komfort.“ So gut, so schön denken sich die Kunden bei dieser Beschreibung wohl.

Beim Blick auf das Foto sind die Aldi-Kunden aber direkt irritiert. Denn eines von den vier Kuscheltieren stellt einen Hund dar. In der vorne befestigten kleinen Tasche sieht es so aus, als wäre dort ein kleiner brauner Knochen hineingesteckt worden. Doch Kunden glauben ausgerechnet wegen des Knochens an einen Design-Unfall.

Kunden sehen Doppeldeutigkeit

Denn vielen kommt der Knochen recht doppeldeutig vor. „Ich hab’ das Gefühl, dass das das schlechteste Produktdesign ist“, meldet sich etwa einer unter dem Facebook-Beitrag zu Wort. „Ich glaube, sie haben die Tasche nachträglich aufgenäht und gedacht, sie kommen damit davon.“

Doch während Discounter-Kunden aus Australien auf die Barrikaden gehen, dürfte sich so manch ein Kunde aus Deutschland fragen, ob auch hierzulande mit dem zweideutigen Kuscheltier zu rechnen ist. Aldi Süd muss auf Nachfrage dieser Redaktion aber leider enttäuschen: „Bei Aldi Süd ist das genannte Kuscheltier nicht erhältlich.“

