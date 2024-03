Aldi: Revolution an der Kasse! Für Kunden ändert sich damit alles

Tagtäglich strömen tausende Kunden in die Aldi-Filialen dieses Landes, um sich mit Lebensmitteln und sonstigen Alltagsprodukten einzudecken. Der Discounter ist für viele Menschen DIE Adresse für den Wocheneinkauf.

+++ Aldi stellt Getränke-Sortiment um – mit großen Auswirkungen für Kunden +++

Umso genauer schauen die Kunden hin, wenn sich beim Discounter ihres Vertrauens etwas ändert – erst recht, wenn die Kasse betroffen ist. Aldi Süd hat in der jüngeren Vergangenheit ein neues Konzept getestet, das für Kunden bald alles verändern könnte.

Aldi: Neues Konzept an der Kasse

Je nach Uhrzeit kann so ein Einkauf bei Aldi ganz schön stressig werden. Nach Feierabend um 17 Uhr oder am Samstagvormittag sind die Filialen meist brechend voll – kein Wunder, da haben eben die meisten berufstätigen Kunden Zeit. Wenn es sich dann aber an der Kasse staut, kann der Frust schnell mal hochkochen.

Ein neues Konzept soll nun genau diese Wartezeiten drastisch reduzieren. Während andere Läden wie Rewe bereits mit Selbstbedienungskassen arbeiten, will Aldi vor allem auch auf Doppelkassen setzen. Diese machen es möglich, dass man als Kassierer zwei Kunden gleichzeitig bedienen kann und der Bezahlvorgang schneller abgewickelt wird.

Ein beweglicher Warentrenner auf der großen Ablagefläche ermöglicht es, dass ein Kunde in seinem Portemonnaie kramen oder seine Einkäufe einpacken kann, während die Kassiererin bereits die Einkäufe des nächsten Kunden über den Scanner schiebt. Das Konzept kennen Kunden beispielsweise schon vom Drogeriemarkt dm.

Wartezeit an der Kasse soll halbiert werden

Im ersten Quartal 2023 hat Aldi Süd mit dem Ausbau begonnen, seitdem läuft die Testphase auf Hochtouren. Das ambitionierte Ziel: Die Wartzeiten sollen halbiert werden!

„Wir sehen, dass Kunden das sehr schnell akzeptiert haben und wir sehen auch, dass die Kollegen damit auch gut zurechtkommen“, zitiert „Focus Online“ einen Filialleiter. Pro Stunde könne man an der Kasse nun 20 Prozent mehr Artikel scannen als bisher.