Aldi-Kunden machen Foto im Discounter – mit krassen Folgen

Wer Aldi einen Besuch abstattet, der tut dies in der Regel, um sich mit Lebensmittel einzudecken. Doch für dieses Paar hatte der Besuch noch ganz andere Folgen…

Charly P. und Holly W. verliebten sich ineinander. Ihr Verlobungsdinner sollte Jahre später an einem ungewöhnlichen Ort stattfinden – nämlich in einer Aldi-Filiale! Doch wie kam es dazu?

+++Aldi-Kunden schauen ganz genau hin: Gruselig, was sie im neuen Prospekt entdecken+++

Aldi-Kunden auf der Suche nach einer Kerze

Wie „Today.com“ berichtet, hatten der Netzwerkingenieur und die Sonderpädagogik-Assistentin aus den USA im November 2023 ihr erstes Date. Dann beschlossen sie nach dem Abendessen zu Aldi zu gehen. Holly W. hat nach einer bestimmten Kerze gesucht, Charly P. begleitete sie.

Spontan entschieden sie sich für ein Selfie zwischen dem Sortiment, posteten es in den sozialen Netzwerken. „Die Leute waren begeistert!“, sagte Holly. Und ihr Foto hatte krasse Folgen.

Aldi-Pressesprecher wendet sich an Pärchen

Am 27. August 2024 verlobten sich die beiden am Ufer des Lake St. Clair nahe Detroit und posteten dazu ihr Supermarkt-Selfie erneut – diesmal mit dem Hinweis, was aus ihrem ersten Date geworden ist. Der Post ging durch die Decke, bekam 18.000 Likes und fast 2.000 Kommentare.

Dann nahm das Ganze seinen Lauf: Der Pressesprecher des Unternehmens schickte eine Mail an Holly. Sie und Charles wurden zu einem romantischen Verlobungsdinner in eine Aldi-Filiale eingeladen! Aldi US ist eine Tochterfirma des deutschen Aldi Süd-Unternehmens und betreibt rund 2.500 Filialen in den Vereinigten Staaten.

Mehr Themen und News haben wir hier für dich zusammengefasst:

Romantisches Dinner im Aldi

Zunächst habe sie es für einen Scherz gehalten, wie Holly sagt. Doch es stimmte! Schließlich erschien das Paar schick angezogen am Abend in der Filiale. Rote Herzchen wiesen ihnen den Weg. Mitten im Gang war schließlich ein dekorierter Tisch aufgebaut. Es gab gegrillten Spargel, Rinder-Rippchen-Ragout mit Polenta und geröstetem Rosenkohl. Dieses Dinner werden die zwei mit Sicherheit nicht vergessen.