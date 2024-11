Aldi, Rewe und Co.: Weihnachtsgebäck zu teuer? Der erstaunliche Preisvergleich zum Selbstbacken

Viele Lebensmittel bei Aldi, Rewe und Co. sind in den vergangenen Monaten teurer geworden. Auch Weihnachtsgebäck ist längst nicht mehr so günstig wie noch vor einem Jahr, müssen viele Verbraucher nun feststellen. Lohnt es sich da nun mehr als sonst, die Leckereien lieber selbst zu backen?

Doch auch der Preis für Butter – wohl der wichtigste Bestandteil vieler Weihnachtsgebäcksorten – ist in diesem Jahr in die Höhe geschossen. Wir rechnen für dich aus, ob selbst zu backen nicht trotzdem günstiger ist, als das Gebäck fertig bei Aldi, Rewe und Co. zu kaufen.

Aldi, Rewe & Co: Weihnachtsgebäck wird teurer

Um den Vergleich zu ziehen, picken wir uns erst eine Sorte raus. Eine besonders beliebte Weihnachtsleckerei dürften für viele Vanillekipferl sein. Diese sind per se nicht günstig zu haben – aber vielleicht günstiger selbst zu backen? Wir machen den Test.

Zunächst einmal das Rezept. Was brauche ich für Vanillekipferl? Butter, Mehl, Zucker und gemahlene Mandeln – eigentlich nichts Wildes. Hier die Mengenangaben:

210 Gramm Butter

280 Gramm Mehl

120 Gramm Puderzucker

3 Päckchen Vanillezucker

100 Gramm Mandeln

Die Preise für Vanillekipferl bei Aldi Nord belaufen sich für 200 Gramm der Eigenmarke auf 2,29 Euro. Bei Rewe kostet die „Beste Wahl“ 2,49 Euro für 150 Gramm. Marken wie Bahlsen (2,69 Euro pro 125 Gramm) kosten natürlich mehr. Das sind in etwa schon die Preise für ein Pfund Butter, das mittlerweile zwischen 2 Euro (im Angebot) und 4 Euro für die teureren Marken liegt. Könnte dieser Preis schon das Rennen zwischen gekauft und selbstgebacken entscheiden?

Aldi, Rewe & Co: Immenser Preisunterschied

Der Durchschnittspreis für Butter liegt aktuell bei 2,39 Euro pro 250 Gramm. So viel kostet auch die Eigenmarke Milsani von Aldi. Tatsächlich liegen die Preise des Discounters etwa auf dem gleichen Level wie die des Supermarktes Rewe. Für den Vergleich nehmen wir ausschließlich die Preise der Eigenmarken:

Mehl: 59 Cent pro Kilo

Vanillezucker: 45 Cent für 8×15-Gramm-Päckchen

Puderzucker: 39 Cent pro 250 Gramm

Mandeln: 99 Cent pro 100 Gramm

Berechnet man den Preis für die exakten Mengen, die man für das Rezept braucht, dann liegt man bei 3,52 Euro für 750 Gramm selbst gebackener Vanillekipferl. Im Vergleich dazu kostet das Gebäck bei Aldi 8,59 Euro. Doch selbst, wenn ich das ganze Paket Mehl und die ganze Butter kaufe usw., komme ich immer noch auf 4,81 Euro.

Fazit: Selber backen ist also immer noch deutlich günstiger. Natürlich muss ich auch die Kosten für Wasser und Strom bedenken, die beim Backen anfallen. Doch wer sich auf Eigenmarken beschränkt und selbst backt, spart nicht jede Menge Geld, sondern hat mitunter auch noch richtig Spaß dabei.