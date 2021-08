Aldi, Rewe und Co.: Alten Pfandbon gefunden? So lange kannst du ihn noch abgeben!

Aldi Süd expandierte 1968 zum ersten Mal ins Ausland. In Österreich heißen die Filialen des Unternehmens Hofer.

Warum Aldi in Österreich Hofer heißt

Der Klassiker: Wenn du deine Einkaufstüten nach dem Besuch bei Aldi, Rewe und Co. zuhause auspacken willst, stellst du mal wieder fest, dass du den Pfandbon vergessen hast. Was nun? Kannst du ihn einfach beim nächsten Einkauf einlösen?

Es passiert leider immer wieder - egal ob bei Aldi, Lidl oder Rewe: Leergut in den Pfandautomaten gesteckt, Knöpfchen gedrückt und sobald der Bon ausgedruckt ist, wandert er in die Hosentasche. An der Kasse ist er dann aus den Augen, aus dem Sinn.

Aldi, Rewe und Co: Wie lange kannst du deinen Pfandbon noch einlösen?

Ist das Pfandgeld damit futsch? Nein, berichtet „t-online.de“ und liefert die Antwort, wie lange der Pfandbon noch gültig ist. Stefan Hertel, Pressesprecher beim Handelsverband Deutschland (HDE), erklärt, dass bei Pfandbons dieselben Regeln wie bei Gutscheinen gelten. Also die sogenannte allgemeine zivilrechtliche Verjährungsfrist von drei Jahren. Grundlage ist dabei das Bürgerliche Gesetzbuch (BGB). „Diese Frist beginnt mit dem Ende des Jahres, in dem der Pfandbon ausgegeben worden ist", so Hertel.

Rewe, Aldi und Co. Du hast mal wieder vergessen, deinen Pfandbon abzugeben? Das ist gar kein Problem! (Symbolbild) Foto: imago images

Solltest du also jetzt deinen Pfandbon beim Wochenendeinkauf vergessen, kannst du ihn getrost noch bis Ende 2024 einlösen. Die Voraussetzung: Er muss noch leserlich sein und darf durch dein Portemonnaie noch nicht verblasst sein.

Wie handeln Aldi, Rewe und Co. in der Realität?

Doch wie handhaben die einzelnen Supermärkte und Discounter das in der Praxis? Der Rewe-Pressesprecherin betonte gegenüber „t-online.de“, dass die Zettel in der Tat drei Jahre eingelöst werden können. Ihm sei es aber noch nicht untergekommen, dass jemand so spät mit solch einem Wunsch um die Ecke käme.

Bei Aldi sei das Datum überhaupt nicht ausschlaggebend. Solange der Bon noch leserlich ist, kann er auch ausgezahlt werden. Netto und Lidl verwiesen auch auf die gesetzlichen Fristen. Allerdings könne der Bon nicht so lange in der Kasse eingescannt werden. Ist ein bestimmter Zeitraum - bei Lidl sind es beispielsweise zwei Monate - abgelaufen, geben die Kassierer den Bon händisch ein und das Geld aus.

Auch bei Kaufland kann der Pfandbon innerhalb von den drei Jahren eingelöst werden. Allerdings gebe es dort auch die Möglichkeit das Geld zu spenden. Wie ein Sprecher gegenüber dem Portal erklärt, unterstütze man so gemeinnützige Organisationen in der Region.

Pfandbon spenden

Das ist übrigens auch in vielen anderen Supermärkten und Discountern mittlerweile Standard. Und solltest du es sowieso regelmäßig vergessen, dir deine Centbeträge an der Kasse auszahlen zu lassen, erfüllen sie da sicher einen besseren Zweck.

