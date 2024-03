Aldi, Rewe und Co.: Ostereier-Schock! Darauf solltest du genau achten

Es ist wieder diese besondere Zeit im Frühjahr. Wir stehen kurz vor dem Frühlingsanfang und das Osterfest ist in Sichtweite. Daher werden in den Supermärkten bei Aldi, Rewe und Co. auch bereits bunte Ostereier verkauft.

Aber Vorsicht! Dahinter könnte sich ein echter Osterei-Schock verstecken. Daher solltest du besser auf diese Details achten, wenn du bei Aldi, Rewe und Co. einkaufen gehst.

Aldi, Rewe und Co.: Hierauf solltest du achten

In Deutschland sind Eier für gewöhnlich gut gekennzeichnet. Aber bei verarbeiteten Eiern gibt es die eine oder andere Ausnahme. Deshalb solltest du laut „chip.de“ bei bunten Ostereiern ganz genau hinsehen. Normalerweise können Verbraucher Herkunft, Haltung und Haltbarkeit von Eiern überprüfen. Aber bei „verarbeiteten“ Eiern wie den Ostereiern gilt keine Kennzeichnungspflicht.

+++ Rewe, Kaufland und Co: Hersteller macht Rolle rückwärts – damit hat niemand mehr gerechnet! +++

Da die Deutschen zum Großteil Eier aus der Freilandhaltung bevorzugen, gibt es immer weniger frische Eier aus Käfighaltung. Viele Hühner werden aber trotzdem immer noch in Käfigen gehalten. Und jetzt kommen wir zu den Ostereiern zurück. Denn genau diese Eier werden oftmals als bunte Ostereier bei Aldi, Rewe und Co. verkauft.

Aldi, Rewe und Co.: So kannst du es trotzdem erkennen

Wer trotzdem „verarbeitete“ Ostereier kaufen möchte, sollte unbedingt auf das „KAT“-Logo auf der Verpackung achten. Das Logo garantiert, dass es sich um keine Käfighaltung handelt.

Die gefärbten Ostereier aus dem Supermarkt sind zwar praktisch und beliebt. Aber gerade bei den unterschiedlichen Farben sollte man genau hinsehen. Denn einige zugelassene Lebensmittelfarben enthalten sogenannte Azo-Farbstoffe. Dieser Farbstoff kann sich negativ auf die Aktivität und Aufmerksamkeit von Kindern auswirken.

Noch mehr News:

Daher empfiehlt es sich, seine Ostereier mit natürlichen Farben selbst zu färben. Beispielsweise mit Lebensmitteln wie Rote Beete, Heidelbeeren, Spinat, Kurkuma oder Rotkohl.