Aldi, Lidl, Rewe und Co.: Geheimnisvoller Code auf Obst und Gemüse! DAS bedeutet er wirklich

Sind sie dir bei deinem Einkauf bei Aldi, Lidl, Rewe und Co. auch schon aufgefallen? Waren in der Obst- und Gemüseabteilung haben meistens kleine Aufkleber. Was für die meisten wahrscheinlich nur ein geschicktes Marketing-Mittel ist, um das Logo der jeweiligen Firma zu platzieren, hat in Wirklichkeit eine ganz andere Bedeutung.

Denn das Obst und Gemüse bei Aldi, Lidl, Rewe und Co. wird somit entsprechend mit einem Code ausgestattet und was der zu bedeuten hat, hat es wirklich in sich. Kaum ein Kunde wäre darauf gekommen.

Aldi, Lidl, Rewe und Co.: Geheimnisvoller Code bedeutet DAS

Einigen Kunden wird auf ihren Bananen, Kiwis oder Rosenkohl bereits ein kleiner Aufkleber aufgefallen sein, wenn sie einkaufen gehen. Darauf ist meist eine Zahlenabfolge von vier oder auch mehr Ziffern zu finden. Diese geheimnisvollen Zahlen haben dabei gleich mehrere Verwendungszwecke in den Supermärkten.

Zum einen sind sie dafür gedacht, das Leben der Mitarbeiter von Aldi, Lidl, Rewe und Co. gehörig einfacher zu machen. Kein Wunder, ist doch gerade der Berufsalltag für eine Kassiererin im Einzelhandel meistens stressig genug – vor allem wenn es Richtung Weihnachtszeit und die Feiertage geht.

Code ist eine Erleichterung für Kassierer

Der sogenannte PLU-Code ist dafür da, dass die Kassierer schnell den richtigen Preis im System finden. Denn PLU steht für „Price Look Up“, also auf Deutsch „den Preis nachschauen“, und ist einfach angenehmer für die Kassierer, als erst in einer Mappe an der Kasse den richtigen Code zu suchen.

Doch auch Kunden können am PLU-Code einiges über ihr Obst und Gemüse in Erfahrung bringen. Hat der Code etwa nur vier Ziffern, bedeutet das üblicherweise, dass die Produkte chemikalisch behandelt worden sind. Aber auch die einzelnen Ziffern haben spezielle Bedeutungen.

So steht die erste Ziffer im Code für die Art, wie die Lebensmittel angebaut worden sind. Steht hier eine Vier oder Drei, dann wurden während des Anbaus Pestizide und Kunstdünger verwendet. Bei einer Neun hingegen wurde das Produkt rein biologisch angebaut.