Aldi, Rewe & Co: Preise werden ganz genau unter die Lupe genommen – Kunden sollten es erfahren

Inflation, steigende Kosten für Energie und Rohstoffe, Corona, schlechte Ernten, der Krieg in der Ukraine – die Gründe für hohe Lebensmittel-Preise bei Aldi, Rewe & Co. sind vielfältig. Seit über zwei Jahren merken Verbraucher bei jedem Einkauf im Supermarkt, wie die Endabrechnung an der Kasse teurer und teurer wird.

Deshalb sind Kunden intensiver denn je auf der Suche nach Gutscheinen, Rabatt-Aktionen oder Preisvergleich-Tools, um ihre Einkäufe so billig wie möglich zu halten. Eine Hilfestellung will auch der gemeinnützige Verein „Foodwatch“ bieten – und nimmt dafür tagtäglich die Lebensmittel-Preise bei Aldi, Rewe & Co. unter die Lupe.

Aldi, Rewe & Co.: Preise genau untersucht

„Foodwatch“ setzt sich ehrenamtlich dafür ein, Verbrauchern ihr Recht auf „gute, ehrliche und gesunde Lebensmittel“ zu ermöglichen. Ihnen zufolge sollen Kunden im Supermarkt mehr Möglichkeiten haben, sich eigenständig über die angebotenen Lebensmittel zu informieren und das in ihren Augen beste Produkt kaufen zu können. Ein Preis, der nicht direkt zur finanziellen Herausforderung wird, gehört da natürlich auch dazu.

Deshalb bietet „Foodwatch“ online einen Preisvergleich an, bei dem der Verein die Preise der Eigenmarken von Rewe, Edeka und Aldi Nord miteinander vergleicht. Jeden Tag (!) werden dafür die Preise aus den Online-Shops der Discounter und Supermärkte gescannt und aufgelistet – regional kann es dabei zwar kleinere Unterschiede geben, aber eine gewisse Tendenz ist erkennbar.

Der Plan: Verbraucher können somit nicht nur für den anstehenden Wocheneinkauf die aktuellen Preise ihrer Lieblingslebensmittel überprüfen, sondern auch deren Preisentwicklung über einen längeren Zeitraum beobachten, um sich ein besseres Bild über die Kostensituation zu verschaffen.

Preisvergleich für Lebensmittel

Dabei unterteilt „Foodwatch“ seinen Preisvergleich laut „Ruhr24.de“ in folgende Kategorien:

Backwaren

Ei- und Milchprodukte

Fleisch und Fisch

Frühstück

Getränke

Konserven und Fertiggerichte

Nudeln, Reis und Getreide

Saucen, Öle und Gewürze

Snacks

Wurst und Aufschnitt

Lidl als großer Discounter in Deutschland kann in den Preisvergleich leider nicht mit aufgenommen werden, da das Unternehmen die relevanten Daten nicht online zur Verfügung steht.