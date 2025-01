Aldi, Rewe, Kaufland und Co. sind am Montag dicht – hier stehen Kunden vor verschlossenen Türen

Aufgepasst, liebe Kunden: Am Montag bleiben Aldi, Rewe, Kaufland und andere Supermärkte in weiten Teilen Deutschlands geschlossen. Das heißt, dass Kunden dort zwei Tage in Folge nicht einkaufen gehen können. Für sie ist am Samstag (4. Januar) tatsächlich die letzte Gelegenheit dafür.

Weiter geht es bei Aldi, Rewe, Kaufland und Co. dann erst wieder am Dienstag, 7. Januar. Vorher dürfte es in den Geschäften besonders voll werden. Schließlich wollen die Kunden den Kühlschrank noch einmal ordentlich auffüllen. Das wäre dann nach den Tagen vor Weihnachten und Silvester schon die dritte Hamsterkauf-Welle innerhalb weniger Wochen.

Aldi, Rewe, Kaufland und Co.: Feiertag in mehreren Bundesländern

Doch wieso haben Aldi, Rewe, Kaufland und Co. am Montag nicht geöffnet? Der Grund ist der Feiertag am 6. Januar. „Heilige Drei Könige“ ist in einigen Bundesländern nämlich ein gesetzlicher Feiertag – so wie sonst nur die Weihnachtstage oder Neujahr.

In Bayern, Baden-Württemberg und Sachsen-Anhalt ist der 6. Januar ein offizieller Feiertag. Etwa 27 Millionen Menschen leben in diesen drei Bundesländern, also rund ein Drittel der deutschen Bevölkerung. In den übrigen 13 Bundesländern gibt es an Heilige Drei Könige kein „Frei“. Dort ist es ein normaler Arbeitstag.

Als Heilige Drei Könige werden drei Sterndeuter bezeichnet, die laut christlicher Weihnachtsgeschichte durch den Stern von Betlehem zu Jesus geführt wurden. Korrekt heißt der Dreikönigstag „Erscheinung des Herrn“. Die Kirche feiert an diesem Tag, dass die Göttlichkeit Jesu in der Anbetung durch die Sterndeuter sichtbar wurde. Vielerorts gehen an den Tagen um den 6. Januar Kinder von Haus zu Haus. Verkleidet als Könige sammeln die „Sternsinger“ Spenden.

Ausnahmen an Bahnhöfen und Flughäfen

Wer in Bayern, Baden-Württemberg oder Sachsen-Anhalt am Montag einkaufen gehen will, dürften in den meisten Fällen vor verschlossenen Türen stehen. Denn am Feiertag haben naturgemäß die Supermärkte, Banken, Schulen, Behörden sowie viele weitere Institutionen geschlossen.

Ganz aufgeschmissen bist du in den drei Bundesländern an Heilige Drei Könige aber nicht, wenn du noch dringend etwas benötigst. Zwar haben Aldi, Rewe, Kaufland und Co. an dem Tag in den allermeisten Fällen geschlossen. Aber es gibt Ausnahmen. So dürfen Supermärkte und Drogerien an großen Bahnhöfen und Flughäfen öffnen. Außerdem sind Tankstellen und viele Bäckereien zumindest zeitweise geöffnet.