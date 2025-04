Aldi, Rewe & Co.: Neue Regierung will durchgreifen – Kunden merken es an der Kasse

Wer bei Aldi, Rewe und Co. einkaufen geht, hat die Qual der Wahl, was das Sortiment betrifft. In den Filialen gibt es nicht nur Lebensmittel und Getränke, sondern auch Pflanzen, Zeitschriften und teilweise gar Möbel.

An der Kasse angekommen, erhalten Kunden von Aldi, Rewe und Co. nach ihrem Kauf einen Kassenbon ausgehändigt. Auch all diejenigen, die ihn nicht brauchen, werden von Kassierern immerhin gefragt. Das soll sich aufgrund der neuen Regierung bald allerdings ändern.

Aldi, Rewe und Co.: Das plant die neue Regierung

Ursprünglich wurde die Bon-Pflicht 2020 eingeführt, um den Steuerbetrug zu verhindern. Die Koalition aus CDU, CSU und SPD greift jetzt allerdings durch, wie die „dpa“ berichtet. Kunden von Aldi, Rewe und Co. dürften das spätestens an den Kassen bemerken.

„Die Bon-Pflicht wird abgeschafft“, sagte der CSU-Vorsitzende Markus Söder bei der Vorstellung des Koalitionsvertrags in Berlin. Doch was genau hat das für Folgen?

Regierung greift durch: Das ändert sich jetzt

Nachdem die Bon-Pflicht eingeführt wurde, kritisierten Händler den erhöhten bürokratischen Aufwand sowie die Umweltbelastung, die durch die große Menge an gedruckten Belegen entsteht. Genau das fällt bei der Abschaffung der Kassenbons von Aldi, Rewe und Co. weg.

Es gibt allerdings auch einen Nachteil, denn durch den Wegfall des Kassenbons bei Aldi, Rewe und zahlreichen anderen Geschäften, kann es wieder vermehrt zu Steuerbetrug kommen. Kommt es zu einem Fehler beim Kassieren, können Kunden es durch den Wegfall des Kassenbons nicht so einfach nachvollziehen.