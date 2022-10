Aldi, Rewe, Edeka und Co: Rückruf-Welle! Zahlreiche Lebensmittel mit krebserregendem Stoff belastet

Rückruf-Welle bei Aldi, Rewe, Edeka und Co! Die Händler und Hersteller nehmen einige Produkte vom Markt. Grund dafür ist ein krebserregender Stoff.

Keine guten Nachrichten für Kunden von Aldi, Rewe, Edeka und Co: Viele Lebensmittel sind mit dem Pestizid Ethylenoxid belastet, wie der WDR berichtet. Bei zufällig ausgewählten Stichproben von zehn Produkten wurden in vier Fällen eine Belastung mit dem Ethylenoxid-Abbauprodukt 2-Chlorethanol festgestellt.

Aldi, Rewe, Edeka und Co: Ethylenoxid kann Krebs auslösen

Davon betroffen waren Müsli-Riegel von Seitenbacher, Kiri-Frischkäse, Aachener Printen von Lambertz und Grisotti Sesam von Aldi Süd. Die Firma Seitenbacher hat die betroffene Charge sofort vom Markt genommen. Ebenso Aldi Süd, die vorsorglich weitere Chargen zurücknahmen. Kiri-Hersteller BelBrands und Lambertz verwiesen auf ihre eigenen durchgeführten Untersuchungen.

Ethylenoxid ist definitiv nicht ungefährlich: Der Stoff kommt unter anderen in Pflanzenschutzmitteln vor. Mit ihm werden Bakterien und Pilze bekämpft. Ethylenoxid ist krebserregend und genschädigend. In der Lebensmittelproduktion ist er nicht erlaubt. Rückrufe wegen Ethylenoxid-Funden in Lebensmitteln gab es in der letzten Zeit häufig. (mit afp)