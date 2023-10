Aldi, Rewe und Co.: Trotz Inflation günstig einkaufen? Kunden tappen HIER in die Preisfalle

Die Preise steigen immer höher! Die Kosten zum Leben nehmen durch Ukraine-Krieg, Energiekrise, Inflation & Co. unvorstellbare Ausmaße an und man ist schon fast auf gute Angebote und Schnäppchen angewiesen, um sich überhaupt mal etwas Nettes beim Einkaufen zu gönnen. Die Lebensmittelketten Aldi, Rewe und Co. konkurrieren zugleich stetig miteinander im Rennen um die höchsten Rabatte!

Wer hat die besten Aktionsangebote? Wo kann man am besten sparen und ist preiswertes Einkaufen überhaupt noch möglich? Mit der Preistransparenz-App „Smhaggle“ lassen sich die tragenden Supermarktketten Edeka, Rewe, Kaufland, Aldi Nord, Aldi Süd, Lidl, Netto Marken-Discount und Penny miteinander vergleichen.

Aldi, Rewe und Co. treffen auf App „Smhaggle“

Edeka, Rewe, Kaufland, Aldi Nord, Aldi Süd, Lidl, Netto Marken-Discount und Penny – sie alle haben ihre Angebote in Stellung gebracht, um die Kundinnen und Kunden mit attraktiven Angeboten zu locken – und volle Einkaufswagen bedeuten volle Kassen!

Die Top-8-Händler im Vergleich

Supermarktkette Gewährter Rabatt (in %) Aldi Süd 36,1 Aldi Nord 33,3 Lidl 32 Edeka 31,5 Kaufland 31,4 Rewe 30,6 Penny 30,6 Netto 29,7 Betrachtungszeitraum: Januar bis August 2023; Produkt-Kategorien: Lebensmittel/Drogerie; Quelle: SMHAGGLE

Die Antwort auf diese brennende Frage kommt von einer interessanten Quelle: der Markt- und Preistransparenz-App „Smhaggle“. Das Ergebnis? Ein spannendes Rabatt-Ranking! Die kostenlose App verspricht den Einkäufern, die besten Preise für ihre Produkte zu finden, indem sie die aktuellen Angebote der führenden Supermarktketten Aldi, Rewe und Co. miteinander vergleicht. Ein Sparerlebnis mit komfortablem Überblick, denn den Usern ist es sogar möglich, einen eigenen Einkaufszettel zu erstellen, auf dem ihre Wunschprodukte direkt miteinander verglichen werden.

Rabatt-Rausch im Supermarkt: Wo spart man denn nun am meisten?

Aber welche Supermarktkette gewährt denn nun die größten Schnäppchen? Die Top-8-Händler haben sich nochmal Mühe gegeben, um mit höherem Preisnachlass punkten zu können. Aldi Süd legt die besten Ergebnisse auf den Tisch! Mit durchschnittlich 36,1 Prozent gewinnt Aldi Süd laut „Smhaggle“ mit den höchsten Rabatten auf die Aktionsware das Rennen! Wohingegen Netto mit 29,7 Prozent den letzten Platz im Vergleich hinlegt.

Warum müssen die Verbraucher nun vorsichtig sein?

Sven Reuter von My-Valueshopping warnt allerdings vor der Verführung durch Aktionsangebote: Sie dienen demnach in erster Linie dazu, uns Konsumenten in die Geschäfte zu locken, und sie scheinen perfekt zu funktionieren. Laut Reuter reagieren wir auf sie, selbst wenn sie nur minimal bessere Angebote versprechen. Und was noch erstaunlicher ist: Manchmal wechseln wir sogar den Laden, um diesen verlockenden Angeboten nachzujagen.

Hier kommt die schockierende Enthüllung: Obwohl die Vollsortimenter wie Rewe, Edeka und Kaufland im Durchschnitt schlechter abschneiden als Discounter wie Aldi, Lidl & Co., sind sie für viele Verbraucher attraktiver. Die Vollsortimenter haben mehr Artikel im Angebot, die mit satten Rabatten locken, doch ist ihr durchschnittlicher Preisnachlass geringer als bei den Discountern. Diese bieten zwar weniger Produkte, aber dafür höhere Preisnachlässe.

Und das Interessante daran: Die meisten von uns sind sich dieser Tatsache überhaupt nicht bewusst – was die Schnäppchenjagd zu einem tückischen Spiel werden lässt!