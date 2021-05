Aldi, Rewe, Edeka und Co.: Kommt es bald zu dieser Neuerung? Sie könnte deinen Einkauf deutlich vereinfachen

Die Rewe Group mit Sitz in Köln ist eine der größten Handelskonzerne Deutschlands. Zu ihr zählen nicht nur die Supermarktkette Rewe. Dazu gehört auch Penny, Toom, Billa in Österreich, DER Touristik Deutschland und Lekkerland.

Die fortschreitende Digitalisierung in unserem Alltag soll nun bald auch deinen Einkauf bei Aldi, Rewe, Edeka und Co. vereinfachen.

Im Fokus stehen dabei die Einkaufswagen, die bei Aldi, Rewe, Edeka und Co. für die Kunden bereitstehen. Wer weder einen Chip noch Münzgeld parat hat, schaut hier dumm aus der Wäsche – erst recht in Zeiten von Corona, in denen eine Einkaufswagenpflicht in den meisten Läden herrscht.

Jetzt sollen die Schlösser der Einkaufswagen modernisiert werden.

Aldi, Rewe, Edeka und Co.: Einkaufswagen bald per Smartphone entriegeln?

Das Unternehmen „Wanzl“, das seit 1948 Einkaufswagen herstellt und bis heute große Ketten wie Aldi, Lidl, Netto oder Ikea beliefert, arbeitet aktuell an einem digitalen Einkaufswagen – der so genannte „Smart Trolley“.

Aldi, Rewe, Edeka und Co.: Eine bestimmte Neuerung soll deinen Einkauf in Zukunft erleichtern. (Symbolbild) Foto: picture alliance / Zoonar / Max (Montage: DER WESTEN)

Die Idee: Keine Münzen oder Chips mehr – stattdessen sollen Kunden ihren Einkaufswagen per Smartphone oder Smartwatch entriegeln können. Dafür müsse man sich die App des jeweiligen Supermarktes herunterladen, das Handy über das Pfandschloss des Wagens halten – und schon könne der Wagen via NFC- oder Bluetooth entsperrt werden.

Das ist Aldi:

Aldi Nord und Aldi Süd sind zwei separate Unternehmensgruppen

Aldi steht für Albrecht-Discount: 1913 machte sich Karl Albrecht in Essen als Brothändler selbstständig

1962 wurde der Familienbetrieb zu einem reinen Discounter umfunktioniert und hat den heutigen Namen „Aldi“ gekriegt

Die Trennung in Nord und Süd erfolgte 1961

Mittlerweile zählt Aldi zu den zehn größten Einzelhandelsgruppen weltweit

Aldi, Rewe, Edeka und Co.:Hersteller von „Smart Trolley“ überzeugt

„Wir wollen mit Testphasen erste Markterfahrungen sammeln und schauen, wie das insgesamt ankommt“, meint ein „Wanzl“-Mitarbeiter. Der Plan sei, das Einkaufen zu erleichtern und zu einem Erlebnis zu machen. Gleichzeitig rechnet man im Unternehmen aber auch damit, dass die Technik sich frühestens in ein paar Jahren flächendeckend ausbreiten wird.

Die Münze zum Entsperren des Einkaufswagens – bald ein Bild der Vergangenheit? Foto: picture alliance / dpa Themendienst / Christin Klose

Aktuell könnten die hohen Technik- und Softwarekosten viele Händler noch abschrecken. Doch der Preis bleibt nicht ewig so hoch – und die Einkaufsbranche wird zunehmend digitaler. „Wanzl“ rechnet fest damit, dass sich der „Smart Trolley“ in den Kundenköpfen durchsetzen wird, berichtet „Chip“.

Doch es gibt auch kritische Stimmen zu den neuen Plänen. Dabei geht es vor allem um die älteren Kunden: Für sie ist der Umstieg auf digitale Lösungen oft erheblich schwieriger – für sie müsste es weiterhin die Möglichkeit geben, klassisch mit Münzen oder Chips an einen Einkaufswagen zu kommen. (at)