Aldi, Rewe, Edeka, und Co.: ACHTUNG! Diesen Trick solltest du lieber sein lassen

Kein passender Wagenchip in der Tasche? Kunden bei Aldi, Rewe oder Edeka kennen das nervige Problem nur allzu gut.

Aber auch wenn diese Situation vor dem Aldi, Rewe oder Edeka absolut nervig ist – eine Sache solltest du dennoch auf keinen Fall tun.

Aldi; Rewe, Edeka und Co.: Aufgepasst! Dieser Einkaufswagentrick kann schief gehen. (Symbolbild) Foto: IMAGO / Michael Gstettenbauer / Andreas Haas

Aldi, Rewe, Edeka und Co.: Dieser Trick ist nicht zu empfehlen

Auch wenn man die Einkaufschips aufgrund von Corona mittlerweile bei Edeka, Rewe, Aldi und Co. an der Kasse quasi hinterhergeschmissen bekommt – in dem Moment, wenn man sie braucht, sind sie meist dennoch unauffindbar.

Viele Kunden nutzen deshalb mittlerweile einen Trick, der auf den ersten Blick sogar ziemlich clever wirkt.

Das Einkaufwagenproblem wirkt schnell gelöst, wenn man den Schlüsseltrick kennt:

Um einen Einkaufswagen bei Edeka, Rewe, Aldi und Co. ohne passende Münze oder Chip nutzen zu können, muss einfach nur das runde Ende eines Schlüssels in den Münzschlitz gesteckt werden.

Edeka, Rewe, Aldi und Co.: In den Münzschlitz sollten nur Münzen oder Chips gesteckt werden. (Symbolbild) Foto: IMAGO / Steinach

Der Trick scheint jedoch zumindest bei einigen Aldi-Kunden schon ordentlich schief gegangen sein.

Aldi warnt: Nur Geld oder Einkaufschips gehören in den Münzschlitz

Was klingt wie ein hilfreicher Lifehack, sollte man jedoch besser sein lassen.

Denn bereits im vergangenen Jahr schaltete sich Aldi ein und warnte vor dem gefährlichen Schlüsseltrick.

„Wir empfehlen, dass unsere Kunden weiterhin Münzen oder Aldi-Einkaufschips nutzen, um ihre Einkaufswagen zu entsperren. Andere Objekte können stecken bleiben oder beschädigt werden“, so ein Sprecher von Aldi damals gegenüber der News-Website Yahoo-Style.

Dann doch lieber einmal den Security-Mann nett nach einem Einkaufschip fragen, bevor nachher noch der Schlüsseldienst gerufen werden muss.

Bei Aldi, Rewe, Edeka und Co. sind die Einkaufschips meist zudem für wenig Geld an der Kasse erhältlich. Alternativ zum Schlüsseltrick könnte man diese zum Beispiel auch an seinem Schlüsselband befestigen. (mkx)

