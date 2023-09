Aldi: Wirbel um neues Produkt – warum es kritisch ist, siehst du sofort

Was hat Aldi sich denn dabei gedacht?

Seit einigen Tagen finden Naschkatzen bei Aldi Süd eine neue Schokoladensorte im Regal. Doch warum die für den Discounter womöglich problematisch werden und schlimmstenfalls vor Gericht enden könnte, dürften sich viele Kunden wohl sofort denken können…

Aldi: Wirbel um Schokoriegel

Ende August kündigte Aldi Süd das neue Produkt via Pressemitteilung an. Milchschokolade mit Mandel-Nougat-Stückchen und Honig. Ein langer Riegel in einer wellenartigen Zick-Zack-Form mit mehreren Schoko-Dreiecken. Quasi wie ein Gebirge. Also genauso wie „Toblerone“… Entschuldigung, „Aldirone“ natürlich. So heißt der neue Schoko-Snack der Eigenmarke „Choceur“ beim Discounter.

Der neue Aldirone-Riegel Foto: Aldi Süd

Aber ganz ehrlich: Wer das Produkt sieht, der ahnt sofort, woher der Discounter hier seine Inspiration genommen hat. Besonders bitter: Der Aldirone-Riegel kostet nur 99 Cent, eine Packung Toblerone rund 1,50 Euro. Hat Toblerone-Hersteller Mondelez nun womöglich Angst, gegen die Billig-Konkurrenz den Kürzeren zu ziehen?

Das Schweizer Portal „20 Minuten“ hat mit Rechtsanwälten darüber gesprochen, wie wahrscheinlich es ist, dass Mondelez Aldi wegen des Schoko-Streits womöglich sogar vor Gericht zerrt.

Zieht Mondelez vor Gericht?

Robert Flury von der „Freigutpartners IP Law Firm“, stellt zu Beginn klar: „Grundsätzlich lässt sich sagen, dass es sich bei der Aldirone-Packung nicht um eine Kopie der Toblerone handelt.“ Die kultige, goldfarbene Dreieckspackung von Toblerone und der viereckige, blaue Aldirone-Karton sind schlichtweg zu unterschiedlich. In diesem Bereich sei es laut Flury daher „nicht sehr wahrscheinlich, dass Toblerone erfolgreich gegen die Aldi-Packung vorgehen kann“.

Aber beim Namen sieht das anders aus. Aldirone gegen Toblerone. Das sei „der heikle Punkt“, so Flury, „der schwierig zu beantworten ist. In einem Gerichtsverfahren würde Mondelez auf jeden Fall mit einer Rufausbeutung argumentieren können“.

Und das sich der Hersteller vor Markenrechts-Streitereien nicht scheut, zeigte das Jahr 2020. Damals ging Mondelez gegen den Schokoriegel „Swissone“ vor – verlor die Klage jedoch.