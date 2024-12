Aldi-Kassiererin mit dreister Forderung an Kunden – „Kleines Machtspielchen“

Gerade wenn Kunden beim Einkauf sparen wollen, wählen sie gerne Aldi. Der Discounter ist schließlich seit Jahrzehnten für seine günstigen Preise bekannt.

Doch selbst bei Aldi können einmal Fehler passieren, sodass ein Kunden an der Kasse eine Überraschung erlebte. Ein Produkt war günstiger ausgezeichnet, als es letztlich kostete – das sorgte für einen kleinen Eklat zwischen dem Mann und der Kassiererin.

Aldi-Kunde wird an der Kasse überrascht

In einem Beitrag in dem Online-Forum „Reddit“ schildert der Aldi-Kunde sein kürzliches Erlebnis. „Wollte heute bei Aldi u.a. einen Artikel kaufen, welcher dann an der Kasse teurer war als im Regal. Kassiererin wollte den Preis nicht anpassen“, erklärt er. „Ich sagte ihr dann, dass ich ihn dann nicht haben will und dass ich ihn dann bei ihr lasse.“ So weit, so verständlich. Die Aldi-Kassiererin entgegnete dann allerdings, „dass das nicht okay ist und ich den Artikel wieder zurück ins Regal räumen soll. War nichts Kühlpflichtiges, was verdorben wäre. Da hätte ich das ja verstanden.“

+++ Aldi geht irren Schritt – Kunden reagieren fassungslos: „Abstoßend ohne Ende“ +++

Der Kunde kam der Forderung der Aldi-Mitarbeiterin also nicht nach, beachtete sie laut eigener Aussage nicht weiter und packte seine Einkäufe zusammen. „Sie hat dann die Dosen genommen und zu sich genommen“, berichtet der Mann weiter.

Aldi-Kunden einig: „Ganz schwacher Einsatz der Kassiererin“

Obwohl der Konflikt damit still gelegt war, beschäftigt den Kunden das Geschehen und er bittet in seinem Beitrag um Meinungen, ob sein Verhalten in Ordnung war. In den Kommentaren wird deutlich, dass es viele genauso wie er gemacht hätten.

„Ganz schwacher Einsatz der Kassiererin. Sowas macht man nicht. Servicewüste Deutschland, ja. Das jedoch finde ich frech“, „Am besten läuft du auch nochmal die Regale ab und entfernst die leeren Kartons. Anschließend kann der Pausenraum auch nochmal geputzt werden“, „Habe mal bei Lidl an der Kasse gearbeitet, das kommt öfter vor und wird einfach zurück genommen“, sind nur einige der zustimmenden Meinungen.

Mehr Themen:

Ein Kommentator merkt allerdings auch an, dass sich beide Seiten nicht ganz korrekt verhalten haben könnten: „Aus Erfahrung: Kommt nicht selten vor, dass Leute recht patzig werden, wenn so ein simpler Fehler passiert und dann kann der Kunde es knicken, dass der Preis aus Kulanz geändert wird. Ohne dir jetzt was unterstellen zu wollen, kann die Aufforderung auch einfach ein kleines Machtspielchen gewesen sein, wenn der Mitarbeiterin dein Ton nicht gefiel.“ Ansonsten hätte die Aldi-Kassiererin den Preis aus Kulanz möglicherweise ändern können – oder im Gegenteil kein Problem damit gehabt, die Produkte selbst wieder ins Regal zu räumen.