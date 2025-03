Aldi sorgt für ultimativen Preis-Hammer – Kunden wissen nicht, wie ihnen geschieht

Corona, Krieg, Inflation – die Preise in den Supermärkten und Discountern wie Rewe und Aldi schossen in den letzten Jahren nur so nach oben. Da kann man jedes Mal froh sein, wenn man nicht total pleite vom Wocheneinkauf zurückkommt.

Nun sorgt Aldi für den nächsten Preis-Hammer! Und das sowohl in den Nord- als auch den Süd-Filialen. Die Kunden werden sich umschauen!

Aldi sorgt für ultimativen Preis-Hammer – Kunden können es kaum glauben

Eigentlich wollen wir davon nichts mehr hören: Dieses wird teurer, jenes wird teurer – langsam reicht es! Und jetzt kommt auch noch Aldi mit einem echten Preis-Hammer um die Ecke. Doch unglaublich, aber wahr: Dieser geht in die andere Richtung. Der beliebte Discounter macht nämlich eine Rolle rückwärts und reduziert mehr als 30 Grundnahrungsmittel im Preis. Und das auch noch auf Dauer. Das Unternehmen aus dem Ruhrgebiet bezeichnet die Aktion in einer Pressemitteilung als den „größten Preisrutsch des Jahres“. Denn nach eigenen Angaben senkt Aldi als erster Lebensmitteleinzelhändler die Preise von über 30 Grundnahrungsmitteln dauerhaft um bis zu 20 Prozent. Da freut sich doch der Geldbeutel!

Und die günstigen Preise warten nicht etwa in ferner Zukunft auf die Kunden von Aldi, sondern schon ab Samstag (29. März). Die Liste der reduzierten Artikel ist lang, hier haben wir alle für dich zusammengefasst:

Öle

BELLASAN Sonnenblumenöl, 1-Liter-Flasche für 1,49 Euro statt 1,79 Euro (-0,30 Euro)

LYTTOS Griechisches Olivenöl (nur bei ALDI SÜD), 500-Mililiter-Flasche für 6,49 Euro statt 6,99 Euro (-0,50 Euro)

BELLASAN Rapsöl kaltgepresst, 500-Mililiter-Flasche für 1,19 Euro statt 1,39 Euro (-0,20 Euro)

BELLASAN Olivenöl Nativ Extra, 750-Mililiter-Flasche für 5,99 Euro statt 6,79 Euro (-0,80 Euro)

BELLASAN Rapsöl, 1-Liter-Flasche für 1,49 Euro statt 1,69 Euro (-0,20 Euro)

BELLASAN Olivenöl (nur bei ALDI Nord), 500-Mililiter-Flasche für 4,99 Euro statt 5,49 Euro (-0,50 Euro)

Cerealien

GOLDEN BRIDGE Müsliriegel, 200-Gramm-Packung für 1,29 Euro statt 1,49 Euro (-0,20 Euro)

GUT BIO Bio-Haferpops, 375-Gramm-Packung für 2,49 Euro statt 2,79 Euro (-0,30 Euro)

GOLDEN BRIDGE Zimt Chips, 750-Gramm-Packung für 2,49 Euro statt 2,79 Euro (-0,30 Euro)

GOLDEN BRIDGE Choco Chips, 750-Gramm-Packung für 2,49 Euro statt 2,79 Euro (-0,30 Euro)

GOLDEN BRIDGE Choco Balls, 750-Gramm-Packung für 2,49 Euro statt 2,79 Euro (-0,30 Euro)

GOLDEN BRIDGE Nut Flakes, 750-Gramm-Packung für 2,49 Euro statt 2,79 Euro (-0,30 Euro)

GOLDEN BRIDGE Nougat Bits, 750-Gramm-Packung für 2,49 Euro statt 2,79 Euro (-0,30 Euro)

GOLDEN BRIDGE Caramel Crisps, 750-Gramm-Packung für 2,49 Euro statt 2,79 Euro (-0,30 Euro)

GOLDEN BRIDGE Honey Wheat, 750-Gramm-Packung für 2,49 Euro statt 2,79 Euro (-0,30 Euro)

GOLDEN BRIDGE Cornflakes, 500-Gramm-Packung für 1,49 Euro statt 1,59 Euro (-0,10 Euro)

GOLDEN BRIDGE Müsli (verschiedene Sorten), 750-Gramm-Packung für 2,29 Euro statt 2,49 Euro (-0,20 Euro)

GOLDEN BRIDGE Knuspermüsli (verschiedene Sorten), 600/750-Gramm-Packung für 2,29 Euro statt 2,49 Euro (-0,20 Euro)

KNUSPERONE Natur Riegel (nur bei ALDI SÜD), 175-Gramm-Packung für 2,29 Euro statt 2,49 Euro (-0,20 Euro)

Backwaren

GOLDÄHREN Buttertoast, 500-g-Packung für 0,79 Euro statt 0,99 Euro (ALDI Nord) bzw. 0,95 Euro (ALDI SÜD) (-0,20/-0,16 Euro)

GOLDÄHREN Vollkorntoast (nur bei ALDI Nord), 500-Gramm-Packung für 0,79 Euro statt 0,99 Euro (-0,20 Euro)

GOLDÄHREN Kleines Sandwichtoast Dinkel, 375-Gramm-Packung für 0,99 Euro statt 1,19 Euro (-0,20 Euro)

GOLDÄHREN Kleines Sandwichtoast Saaten (nur bei ALDI SÜD), 375-Gramm-Packung für 0,99 Euro statt 1,19 Euro (-0,20 Euro)

GOLDÄHREN Sandwichtoast Weizen, 750-Gramm-Packung für 1,09 Euro statt 1,29 Euro (-0,20 Euro)

GOLDÄHREN Sandwichtoast Vollkorn, 750-Gramm-Packung für 1,09 Euro statt 1,29 Euro (-0,20 Euro)

GOLDÄHREN Körner Balance/SaatenSandwich, 750-Gramm-Packung für 1,59 Euro statt 1,79 Euro (-0,20 Euro)

GOLDÄHREN Sandwichtoast Dinkel (nur bei ALDI SÜD), 750-Gramm-Packung für 1,69 Euro statt 1,89 Euro (-0,20 Euro)

GOLDÄHREN Bagles (nur bei ALDI SÜD), 340-Gramm-Packung für 1,59 Euro statt 1,79 Euro (-0,20 Euro)

GOLDÄHREN Bauernschnitten, 500-Gramm-Packung für 0,89 Euro statt 0,99 Euro (-0,10 Euro)

GOLDÄHREN Vital & Fit, 500-Gramm-Packung für 1,19 Euro statt 1,29 Euro (-0,10 Euro)

GOLDÄHREN Mehrkornschnitte, 500-Gramm-Packung für 1,19 Euro statt 1,29 Euro (-0,10 Euro)

Aufstriche

GOLDLAND Honig im Spender, 500-Gramm-Spender für 2,49 Euro statt 2,99 Euro (-0,50 Euro)

GOLDLAND/GRANDESSA Blütenhonig flüssig, 500-Gramm-Glas für 2,49 Euro statt 2,99 Euro (-0,50 Euro)

GOLDLAND Blütenhonig cremig, 500-Gramm-Glas für 2,49 Euro statt 2,79 Euro (-0,30 Euro)

NUSSKATI Nuss-Nougat-Creme, 400-Gramm-Glas für 1,69 Euro statt 1,99 Euro (-0,30 Euro)

Wie ist der Preisrutsch möglich?

Und warum schafft Aldi diesen Preis-Hammer und andere Supermärkte womöglich nicht?

Das Unternehmen selbst erklärt es so: „ALDI setzt seit jeher auf schlanke Strukturen und Prozesse, um den Kund:innen jederzeit gute Qualität zum besten Preis anzubieten.“ Zudem sollen vor allem die Eigenmarken das beste Preis-Leistungs-Verhältnis bieten. Vielleicht kannst du dich beim nächsten Einkauf ja selbst davon überzeugen.

