Aldi-Kunden sollen Pfand-Bon abgeben – der Hintergrund ist bitterernst

Das Pfand am Automaten abgeben und den Bon dann an der Kasse vorzeigen, um das Geld zurückzubekommen – so funktioniert das Pfandsystem bei Aldi und Co. Doch jetzt bittet der Discounter seine Kunden, auf das Geld zu verzichten. Dafür gibt es allerdings einen herzzerreißenden Grund.

Bei Aldi Süd in Hessen stoßen Kunden seit Neuestem auf eine Box gleich neben den dortigen Leergutautomaten. Gleich in mehreren Filialen fällt ihnen die auffällig bunte Veränderung am Pfandautomaten ins Auge. Was es damit auf sich hat?

Aldi: Box neben Pfandautomat entdeckt

Bei den Boxen handelt es sich um eine Spendenaktion einer ortsansässigen Stiftung. Seit Mittwoch (23. Januar) hängen die Spendenboxen in drei Aldi-Süd-Filialen in Wiesbaden. Das dort gesammelte Pfandgeld soll der Bärenherz Stiftung zu Gute kommen. Diese unterstützt seit ihrer Gründung 2002 Einrichtungen wie etwa Hospize, in denen unheilbar kranke Kinder und Jugendliche leben.

Anfang Januar hatten wir bereits über eine weitere Spendenaktion in einer Aldi-Süd-Filiale in Bayern berichtet.

+++ Hier mehr dazu: Aldi: Kunden sollen auf Pfand verzichten – der Grund ist ernst +++

Aldi beteiligt sich an Spendenaktion

„Das Pfand am Anfang des Einkaufs abgeben, den Zettel dann in die Jackentasche stecken und schwupps – schon hat man vergessen, den Bon an der Kasse einzulösen. Praktisch wären da Pfandbon-Sammelkästen direkt neben den Leergutautomaten, mit denen man auch noch etwas Gutes tun kann!“, heißt es dazu von Bärenherz Wiesbaden auf Facebook. „Wir bedanken uns bei Aldi Süd für die großartige Aktion und freuen uns über jede weitere Unterstützung!“

Inhalt von Facebook anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Facebook der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Wer sich an der Spendenaktion beteiligen möchte, kann dies in den Filialen an der Hagenauer Straße, Mainzer Straße und Flachstraße tun. Einfach das gesammelte Pfand dort in den Leergutautomaten recyceln und anschließend den Pfandbon in die Spendenbox stecken.

Natürlich kann man auch mehr spenden und sich dafür gleich an die Bärenherz Stiftung wenden. Die Kontodaten der Stiftung und weitere Informationen findest du auf der Webseite „baerenherz.de„.