Aldi, Penny und Co.: Geheimnis um Discounter-Kaffee aufgedeckt – DIESE Marken stecken wirklich dahinter

Wer kennt es nicht? Ohne den Kaffee am Morgen ist es schwer, so richtig in die Gänge zu kommen. Gut, dass wir unseren Lieblingswachmacher meist griffbereit haben. Doch wenn du deinen Kaffee bei Aldi, Penny und Co. kaufst, wirst du jetzt Augen machen. Denn gerade wurde das Geheimnis um viele Discounter-Kaffees aufgedeckt.

Du wirst nicht glauben, welche Hersteller wirklich hinter deinem Lieblingsgetränk von Aldi, Penny und Co. stecken. Andere Discounter lassen sich dagegen immer noch nicht in die Karten schauen, wenn es um ihren Kaffee geht.

Aldi, Penny und Co.: Kunden können es nicht fassen

Ohne Kaffee geht bei dir gar nichts? Verständlich! Doch wenn du deinen Kaffee bei einem Discounter wie Aldi, Penny und Co. kaufst, solltest du dich jetzt besser festhalten. Denn nun kommen unglaubliche Details ans Licht.

Auch wenn das leckere Heißgetränk aus dem Leben vieler nicht mehr wegzudenken ist, ein Vermögen muss es auch nicht kosten. Daher gehen zahlreiche Kunden zum Discounter, um hier ihre wöchentliche Kaffee-Ration zu ergattern. Bei Aldi landet dann oftmals ein Produkt der Marke „Barissimo“ im Einkaufswagen. Doch dahinter steckt eine Rösterei mit dem Namen „Markus-Kaffee“. Der kommt dir bekannt vor? Klar, so hieß vor einiger Zeit noch die Kaffee-Eigenmarke von Aldi. Jetzt heißt nur noch der Hersteller so. Und dieser röstet exklusiv für Aldi Nord, berichtet „Chip.de“. Auch das Unternehmen hinter dem „Moreno Cappuccino“ von Aldi dürfte dir bekannt vorkommen. Dahinter steckt nämlich die bekannte Marke Krüger.

Manche Hersteller sind weiterhin geheim

Genauso wie bei Lidl. Der „Granaroma Cappuccino“ stammt nämlich ebenfalls von Krüger. Dagegen heißt das Unternehmen hinter der Eigenmarke „Bellarom“ Minges Kaffeerösterei GmbH. Diese produziert auch für andere Discounter und sogar Supermärkte. Und auch bei Penny wirst du den bekannten Namen hinter der Eigenmarke „Magico“ garantiert schon gehört haben. Denn dahinter verbirgt sich die Schirmer Kaffee GmbH, die zur Alois Dallmayr KG gehört. Wer hätte das gedacht?

Es gibt aber immer noch Discounter und Supermärkte, die sich bei den wahren Herstellern ihrer Kaffee-Eigenmarken nicht in die Karten schauen lassen. Dazu gehört unter anderem „Cafèt“ von Netto oder auch der „Gut & Günstig“-Kaffee von Edeka.

