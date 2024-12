Aldi: Öffnungszeiten an Heiligabend geändert – das müssen Kunden beachten

Weihnachten steht vor der Tür und mit ihm das geschäftige Treiben, um die letzten Besorgungen für das Fest zu erledigen. Für all jene, die ihre Weihnachtseinkäufe bis zuletzt aufschieben, ist es wichtig, die besonderen Öffnungszeiten der Einzelhändler im Auge zu behalten, insbesondere die der Supermärkte und Discounter wie Aldi.

Eine essenzielle Information für Last-Minute-Shopper: Heiligabend, der 24. Dezember, ist nicht der Tag für ausgedehnte Einkaufstouren. Denn die Märkte schließen an diesem Tag bereits am Nachmittag. Verbraucher sollten beachten, dass Aldi-Filialen – wie viele andere Geschäfte auch – in der Regel bis spätestens 13 oder 14 Uhr ihre Pforten schließen. Dies gibt den Mitarbeitern die Möglichkeit, rechtzeitig zum Fest das Geschäft zu verlassen, um Weihnachten im Kreise ihrer Liebsten zu feiern.

Wann hat Aldi an Heiligabend geöffnet?

Darüber hinaus sind die Supermärkte an den beiden Weihnachtsfeiertagen, dem 25. und 26. Dezember, komplett geschlossen. Wer also frische Lebensmittel oder andere Notwendigkeiten für die Weihnachtstage benötigt, sollte sicherstellen, dass diese bis zum 24. Dezember besorgt werden. Erst ab dem 27. Dezember öffnen Aldi und Co. wieder regulär.

Allerdings gibt es eine Ausnahme: Supermarkt-Filialen in Bahnhöfen oder manchen touristischen Gebieten haben die Möglichkeit, auch an Feiertagen zu öffnen. Kunden, die auf solche Standorte angewiesen sind, sollten sich vorab über die genauen Öffnungszeiten informieren.

+++ Auch interessant: Action, Aldi und Co. bekommen das Zittern – Konkurrent ist auf dem Vormarsch +++

Aldi: Öffnungszeiten an Weihnachten

Zusätzlich sollten Konsumenten auf die Sonderöffnungszeiten am Sonntag vor Weihnachten achten. In diesem Jahr werden einige Supermärkte – beispielsweise bestimmte Edeka-Filialen in Berlin – am 22. Dezember für eine begrenzte Zeit öffnen, oftmals von 13 bis 18 Uhr. Ob und inwiefern Aldi-Filialen an diesem Sonntag geöffnet haben, können Kunden durch einen schnellen Check online oder durch einen Aushang am jeweiligen Markt in Erfahrung bringen.

Wichtig für alle Aldi-Kunden: Plane am besten vor, informiere dich rechtzeitig und vermeide den Stress kurz vor knapp. Dann steht einem entspannten und frohen Weihnachtsfest nichts im Wege!

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.