Aldi-Kunde beobachtet Ekel-Szene in Obstabteilung – „Ich war angewidert“

Ob für Obst, Gemüse, Cornflakes oder für Fleisch – um Geld zu sparen, setzen viele Menschen auf die sogenannten Discounter. Kein Wunder, denn bei Aldi, Lidl & Co. kann man im Vergleich zu Rewe & Edeka richtig sparen.

Doch trotz der vielen Angebote kommt es in solchen Discountern immer wieder zu unschönen Szenen. Und ein solcher Vorfall löste bei einem Nutzer geradezu Ekel und Wut aus. Doch was ist passiert?

Aldi: Frau sucht sich die besten Früchte heraus

Frisches Obst gehört für viele Kunden zu jedem Einkauf dazu. Häufig nehmen sich die Konsumenten sogar ein paar Minuten Zeit, um die vermeintlich frischeste oder attraktivste Ware zu finden. Doch genau das hat jetzt in einer Aldi-Filiale für Aufregung gesorgt.

Damit ist nicht gemeint, dass eine Kundin auf jede Wassermelone geklopft hat, um zu sehen, welche am besten schmeckt. Nein, ein Reddit-Nutzer berichtete von einer Frau, die in einem Discounter Erdbeeren sortierte. So öffnete sie die einzelnen Plastikverpackungen und nahm die Früchte heraus, die ihr am besten gefielen und legte sie in ihre eigene Schachtel.

„Anspruchsvolles Arschloch“: User-Wut wegen Obst-Suche

Aber auch die vielen schockierten Blicke, die sie für diese Aktion erhielt, erschütterten sie nicht. Sie fuhr einfach weiter fort. Für den Amerikaner war eines schnell klar, er hatte für eine solche Tat nur negative Gefühle übrig. Er betonte: „Ich war angewidert.“

Und nicht nur er, sondern auch viele andere Reddit-Nutzer empfanden das so. So schrieb ein User: „Das ist so eklig!!! Ich nehme immer die ganz hinten“. Und ein anderer meinte wütend: „Was für ein anspruchsvolles Arschloch!“

Hier kannst du weitere (wütende) User-Stimmen lesen:

Apropos: Nicht nur das kommt nicht gut an, auch das Probieren von Obst sollte man im Supermarkt von Aldi, Rewe & Co. unterlassen. Letzteres ist sogar verboten.