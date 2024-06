Aldi baut groß um – jetzt herrscht Gewissheit

Aldi Nord und Süd blicken auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr mit neuen Rekorden zurück. Wie die „Wirtschafts Woche“ berichtet, konnten die beiden Firmen in 2023 einen gemeinsamen Umsatz von satten 112 Milliarden Euro netto machen!

Aldi Nord und Süd hatten zuvor ihre Konzernstrukturen deutlich umgebaut und weit expandiert. Jetzt herrscht Gewissheit: Das Ganze hat Erfolg. Aldi Nord und Süd stellen neue Umsatz-Rekorde auf.

Aldi Nord und Süd mit Wachstum

Streng genommen sind Aldi Nord und Aldi Süd zwei unabhängige Unternehmen. Durch die enge Verbindung werden sie häufig als eine Unternehmensgruppe angesehen.

Aldi Nord scheffelte im vergangenen Jahr einen Gesamtumsatz von 29 Milliarden Euro – das sind 7,5 Prozent mehr als noch im Vorjahr! Aldi Süd legt sogar noch eine ganze Schippe drauf. Laut eigenen Angaben konnte die Firma ein Wachstum von 9,21 Prozent vorweisen. Vergleicht man das Ganze mit dem Vorjahr, dann erwirtschafteten die beiden Aldi Unternehmen insgesamt 8,7 Prozent mehr.

Aldi Süd möchte noch weiter expandieren

Und den wirtschaftlichen Erfolg haben Aldi Nord und Süd vor allem ihren Auslandsgeschäften zu verdanken. So eröffnete Aldi Süd beispielsweise in Großbritannien und den USA neue Filialen – und will sogar noch weiter expandieren! Doch auch in Deutschland erfreut sich die Marke großer Beliebtheit.

Laut Felix Rottmann, Vorstandsvorsitzender von Aldi-Nord Deutschland, konnte die Firma einen stärkeren Umsatzwachstum als die Konkurrenz hinlegen. Das würde vor allem an Obst und Gemüse liegen, wie die „Wirtschafts Woche“ schreibt.

Beide Aldi Unternehmen sind zufrieden

Sowohl bei Aldi Nord als auch bei Aldi Süd herrscht Zufriedenheit. Beide Unternehmen konnten zudem den Gewinn weiterer Marktanteile verzeichnen. Man darf gespannt sein, wie und ob die beiden Unternehmen mit dem gewonnenen Geld in die Zukunft investieren…