Lidl, Rewe und Co.: Beliebtes System vor dem Aus? Kunden haben mal wieder das Nachsehen

Unsere Welt wird immer fortschrittlicher. Auf so manche Aufgaben kann aber trotz neuester Technik mit KI, Robotern und Co. nicht gänzlich verzichtet werden. Man kann die Arbeit lediglich erleichtern und einfacher machen.

So wurden zum Beispiel in einigen Märkten wie Lidl, Rewe und Co. sogenannte Selbstbedienungskassen eingerichtet: Ein Service, der Zeit sparen soll – immerhin können Kunden ihren Einkauf selbst abscannen und müssen sich nicht in die Warteschlange einreihen.

Doch der Vorteil scheint nicht überall gut anzukommen. In den USA wurde das Angebot inzwischen sogar wieder reduziert. Stehen die SB-Kassen auch bei uns vor dem Aus?

Lidl, Rewe und Co. wollen den Einkauf erleichtern

„Um unseren Kunden einen bequemen und schnellen Einkauf zu ermöglichen, testen wir aktuell in einigen Lidl-Filialen unterschiedliche Checkout-Konzepte. Hierzu gehört auch der Einsatz von Selbstbedienungskassen“, teilte eine Lidl-Sprecherin auf Nachfrage unserer Redaktion mit. Für das Unternehmen stehe aber auch fest: „Aus unserer Sicht werden Selbstbedienungskassen herkömmliche Kassen grundsätzlich nicht ersetzen. Vielmehr bieten wir unseren Kunden einen zusätzlichen Service.“

In den Lidl-Filialen wolle man künftig weiterhin sowohl SB-Kassen anbieten als auch die Bezahlung bei den Angestellten an der Kasse ermöglichen. Beim Konkurrenz-Unternehmen Rewe sehe es ähnlich aus. Wie ein Sprecher bestätigte, sei inzwischen jede dritte Filiale bundesweit mit dem Bezahlsystem ausgestattet: „Mittlerweile gibt es Rewe-Märkte, in denen im Durchschnitt jeder Zweite seinen Einkauf über diesen Service bezahlt.“

Lidl, Rewe und Co.: Kann die SB-Kasse in Zukunft punkten?

Die Nutzung sei jedoch stark vom Standort des jeweiligen Markts und der Kundenstruktur abhängig. „Alle Märkte mit stationären Self-Scanning-Kassen oder Scan&Go auszustatten, ist aktuell weder geplant, noch sinnvoll“, heißt es auf Nachfrage bei Rewe. Und weiter teilte der Sprecher mit: „Ergo werden die klassischen Kassen, bei denen Mitarbeitende die Artikel scannen und kassieren, noch lange Zeit Bestand haben.“

Auch dem Lebensmittel-Mitstreiter Aldi Süd ist das Bezahlsystem nicht fremd. Ohnehin setze man auch dort darauf, „das Einkaufserlebnis kontinuierlich einfacher und moderner zu gestalten“. Ob es in Zukunft mehr SB-Kassen oder die klassischen Kassen geben wird, wollte man „aus Wettbewerbsgründen“ jedoch nicht verraten. Die Kunden dürfen also gespannt sein.