Aldi schon bald mit neuem Service für Kunden? Discounter spricht Klartext

Es ist ein beliebter Service, den einige Supermärkte und Discounter nutzen und der auch bei den Kunden gut ankommt: Payback. Aldi hat diesen Service allerdings noch nicht. Dürfen sich Punktesammler etwa bald auch beim Discounter-Riesen über Payback-Punkte freuen?

Weil Payback und Rewe wohl bald getrennte Wege gehen werden, sucht das Unternehmen nun einen Ersatz. Aldi wurde laut einem Bericht mit dem Service in Verbindung gebracht. Gegenüber dieser Redaktion sprach der Discounter nun Klartext.

Aldi schon bald mit neuem Service für Kunden?

Payback-Punkte sammeln? Das ist in Deutschland an einigen Kassen möglichen: bei dm etwa, Real, Penny oder Rewe. Bei letzterem könnte es in einigen Jahren zu einem Aus kommen. „Payback und Rewe befinden sich aktuell in der abschließenden Phase der Vertragsverhandlungen“, sagte ein Sprecher der beiden Unternehmen auf Anfrage der „Lebensmittelzeitung“ (LZ).„Man beabsichtigte, die Kooperation fortzusetzen“, heißt es offiziell.

Wie die „LZ“ jedoch erfahren haben will, soll diese Fortsetzung mit einem terminierten Ende versehen werden. Payback und Rewe würden gerade über einen Ausstieg „auf Raten“ verhandeln. Der aktuelle Vertrag gehe noch bis Ende 2023, doch danach soll ein Datum für ein Ende der Kooperation gefunden werden. Im Gespräch sei eine Verlängerung des Vertrages auf maximal zwei, üblich seien dagegen fünf Jahre.

Laut dem Branchenmagazin beabsichtige der Rewe-Konzern, zu dem auch Penny gehört, ein eigenes Bonusprogramm ins Leben zu rufen. Dadurch erhoffe sich das Unternehmen, Geld zu sparen und mehr Kundendaten zu sammeln. So will man mehr über die Einkaufsgewohnheiten der Kunden erfahren. Aktuell liegt dieses Wissen bei Payback. Und hier kommt Aldi ins Spiel. Das Portal „Chip.de“ bringt das Unternehmen als Ersatz ins Gespräch.

Aldi dementiert Payback-Zusammenarbeit

Aktuell verfügt Aldi über kein aktives Kundenbindungsprogramm und könnte damit für eine Umsatzsteigerung sorgen, heißt es. Und was sagt der Discounter-Riese dazu? Gegenüber dieser Redaktion erklärt Aldi Süd, dass „eine Zusammenarbeit mit Payback zum aktuellen Zeitpunkt“ nicht geplant sei.

Auf Anfrage reagierte auch Aldi Nord. Der Discounter „verzichtet auf komplexe App-Rabatte oder Punktesysteme und bietet als Preisführer jederzeit allen Kundinnen und Kunden einfach und konsequent die besten Angebote.“ Mögliche Aktivitäten anderer Händler möchte das Unternehmen nicht kommentieren.