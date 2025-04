Aldi dreht an der Preisschraube – fast 30 Produkte sind betroffen

Der Gang in den Supermarkt oder Discounter sorgt bei zahlreichen Verbrauchern schon lange für ordentlich Frust. Der Grund: horrende Lebensmittelpreise! Jetzt dreht Aldi an der Preisschraube – und fast 30 Produkte sind davon betroffen.

Saftige Preissenkung bei Aldi: Der Discounter senkt die Preise von rund 30 Getränken, wie zum Beispiel Orangensaft. Ab sofort sind Produkte wie auch Eistee oder Wein um bis zu 50 Cent reduziert. In Zeiten, in der die Preise für Lebensmittel in die Höhe schießen, sorgt diese Nachricht für leises Aufatmen bei den Kunden.

Aldi-Orangensaft kostet 20 Cent weniger

Nach Mineralwasser sind Fruchtsäfte wie Orangensaft und Apfelsaft das beliebteste Getränk der Deutschen. Und diese gibt es jetzt sowohl bei Aldi Nord als auch bei Aldi Süd günstiger. Ob für ein leckeres Frühstück, einen Drink für zwischendurch oder lange Sommerabende – wer Getränke bei Aldi einkauft, soll jetzt sparen, verspricht der Discounter.

++ Aldi-Kunden greifen zum Einkaufswagen – sie ahnen nichts von diesem geheimen Trick ++

So zahlst du für die 1,5-Liter-Flasche RIO D’ORO Orangen-Nektar statt 2,19 Euro jetzt 1,99 Euro – macht 20 Cent Ersparnis. Auch einige weitere Aldi-Säfte sind bis zu 20 Cent günstiger. Dazu zählt der RIO D’ORO Apfelsaft. Für dieses Getränk zahlst du für die 1,5-Liter-Flasche jetzt 1,59 Euro statt 1,79 Euro.

Auch interessant: Aldi: Mitarbeiterin teilt Insider-Tipp – Kunden sollten ihn nicht verpassen

Auch hier können Aldi-Kunden sparen

Und auch beim Eistee kann gespart werden: So bekommst du den FLIRTEA Premium Eistee, (1-Liter-Flasche) für 0,79 Euro statt 0,89 Euro (10 Cent weniger). Auch Weinliebhaber dürfen sich freuen. Die 3-Liter-Bag-in-Box Vino Blanco de España trocken kostet statt 5,29 Euro jetzt 4,99 Euro– macht eine Ersparnis von 30 Cent.

Mehr Themen und Nachrichten haben wir hier für dich zusammengefasst:

Doch nicht alles wird günstiger. Welche Lebensmittel derzeit besonders teuer sind, liest du in diesem Artikel>>>