Wer das Einkaufen bei Aldi, Rewe und Co. schon lästig genug findet, für den grenzt das Pfand wegbringen wohl an einen Alptraum. Denn meist sammelt man die PET-Flaschen dafür monatelang – um gefühlt mindestens genauso lange vor dem Automaten zu stehen, um das dafür gezahlte Pfandgeld zurückzuerhalten.

Das könnte sich aber schon bald beim Discounter-Riesen Aldi komplett ändern. Denn hier ist eine regelrechte Pfandrevolution im Gang, die alles verändern würde. Anstatt nur immer wieder eine Flasche in den Automaten zu stecken, könnte man hier nämlich künftig gleich 100 auf einmal loswerden.

Aldi Süd folgt Aldi Nord

Bislang wird das neue Pfandsystem nur getestet, doch das nicht überall. Nur Kunden von Aldi Nord kamen in drei Städten bereits seit einiger Zeit in den Genuss des neuen Tomra R1, wie sich der neue Flaschenautomat schimpft. Bisher war das nur in Hattingen, Bunde und Wilhelmshaven möglich. Doch wie das Unternehmen jetzt bekannt gibt, teste man auch in der NRW-Filiale in der Forsterstraße in Aachen schon fleißig das neue System.

Ganze 100 PET-Flaschen und Getränkedosen kann der neue Automat auf einmal aufnehmen und punktet mit seiner Schnelligkeit. Kunden müssen hier schon nicht mehr mühsam Flasche für Flasche in die Öffnung schieben, sondern werden ihr Sammelsurium in vielen Fällen wahrscheinlich sogar schon auf einen Schlag los. Lange Schlangen vorm Pfandautomaten? Hier auf jeden Fall Fehlanzeige.

Auch HIER ist der Tomra 1 im Einsatz

Doch nicht nur bei Aldi Nord und Aldi Süd wird die Revolution unter den Pfandautomaten schon eingesetzt. Auch bei Netto, Rewe und Edeka kommt dieser bereits zum Einsatz – zur großen Freude der Kunden, die so schon eine Menge Lebenszeit sparen können. Wer herausfinden will, ob auch in seiner Stadt ein Tomra R1 zu finden ist, der kann dies auf dem Store-Locator bei Tomra per Postleitzahlt ganz einfach überprüfen.

Ob die Automaten auch schon bald in deutlich mehr Geschäften zu finden sein werden, hängt weiterhin von den Ergebnissen der Tests bei Aldi, Edeka und Co. ab. Bis Ende diesen Monats werden die noch bei den Discounter-Brüdern laufen – wie es danach weitergehen wird, ist noch ungewiss.