Aldi Nord mit dringender Nachricht an Kunden – Discounter muss umgehend handeln

Aldi Nord muss durchgreifen – und wendet sich mit einer wichtigen Nachricht an seine Kundschaft.

Am Montag (17. Februar) teilte der Discounter mit, dass ein beliebter Haushaltsartikel umgehend zurückgerufen wird. Das betroffene Produkt wurde bereits seit einigen Monaten verkauft. Doch nun bestand die Sorge, dass die Gesundheit einiger Aldi-Kunden in Gefahr seien könnte.

Aldi Nord: Dringende Nachricht an Kunden

Die Rede ist von Glasbehältern der Marke „Crofton“. Egal ob in der Küche oder in anderen Bereichen des Haushalts – in die Behältern können Kunden füllen, was sie wollen, und es dann mit einem Glas- oder Kiefernholz-Deckel inklusive Metallverschluss luftdicht aufbewahren.

+++ Auch interessant: Aldi: Discounter verlangt tatsächlich Eintrittsgeld – Reaktion der Kunden ist eindeutig +++

Doch wie die AIE (Aldi Import Entity) GmbH nun mitteilte, wurde der Artikel – der in Form von Dreier-Sets seit dem 2. September 2024 in allen Ald-Nord-Filialen verkauft wurde – aus Gründen des Verbraucherschutzes nun umgehend aus dem Verkauf genommen.

Aldi Nord ruft Glasbehälter zurück

Die Begründung von Aldi: „Die Glaswand kann während der Verwendung des Metallverschlusses splittern, daher wird dringend von einer weiteren Verwendung abgeraten, da Glassplitter gelagerte Lebensmittel kontaminieren und zu Verletzungen führen können.“

Rückruf von Glasaufbewahrungsdosen bei Aldi Nord. Foto: AIE GmbH (ALDI Import Entity)

Um diese Artikel geht es im Detail:

Crofton Glasaufbewahrungsdosen 3er-Set mit Glasdeckel und Metallverschluss (GTIN: 4068706031380)

Crofton Glasaufbewahrungsdosen 3er-Set mit Kiefernholzdeckel und Metallverschluss (GTIN: 4068706031373)

Aldi macht dabei deutlich, dass nur exakt diese Artikel von dem Rückruf betroffen seien – keine anderen Varianten des Produktes mit anderen GTIN-Nummern.

„Kunden können das Produkt in jeder Aldi-Nord-Filiale zurückgeben und erhalten den Kaufpreis, natürlich auch ohne Kaufbeleg“, teilt die AIE GmbH mit.