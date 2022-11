Aldi mit düsterer Prognose für Kunden – „Zeiten könnten noch schwieriger werden“

Reine Panik-Mache oder doch aufrichtige Warnung an die Kunden? Wer einkaufen geht, merkt recht schnell, dass viele Lebensmittel und Alltagsprodukte teurer als noch vor einem Jahr. Schuld daran hat die Inflation, die in Deutschland so hoch wie nicht mehr seit dem Zweiten Weltkrieg ist.

Auch Aldi hat seine Preise kräftig erhöht. Dabei gilt der Discounter immer als vorbildlich, was das Preis-Leistungs-Paket angeht. Entspannung an der Preis-Front ist nicht in Sicht – zumindest, wenn es nach einem Aldi-Sprecher geht. Im Gegenteil, es könnte für die Kunden noch schlimmer und teurer werden!

Aldi-Mann mit bitterer Prognose

Gegenüber der „Lebensmittel Zeitung“ zeichnet Verwaltungsrat-Sprecher Stefan Kopp ein düsteres Bild: „Unsere Einschätzung ist, dass die Zeiten leider noch schwieriger werden könnten.“ Man wolle zwar niedrigere Preise an Kunden weitergeben. Doch selbst für Aldi sei es unmöglich, alle Kostensteigerungen selbst abzufangen, so Kopp.

Umsatztreiber für alle Discounter sind dabei die Eigenmarken wie „Ja!“ (Rewe) und „Gut und Günstig“ (Edeka). Jetzt will Aldi auch in diesem Segment angreifen und die Eigenmarken stärken.

Aldi will Eigenmarken stärken

Kopp besinnt sich gegenüber der „Lebensmittel Zeitung“ auf das, „was uns groß und bekannt gemacht hat“. Darauf wolle man sich beschränken.

Das erklärte Ziel sei es, „so vielen Menschen wie möglich qualitativ gute und gesunde Produkte zur Verfügung zu stellen, die sie sich leisten können.“ Bleibt zu hoffen, dass das künftig wirklich viel mehr sein werden…