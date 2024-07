Rewe: Änderung an der Fleischtheke! Kunden merken es sofort

Tierwohl wird mittlerweile bei vielen Supermärkten und Discountern größer geschrieben, als es noch in den vergangene Jahren der Fall war. So setzten immer mehr Händler auf verbesserte Haltungsformen, Bio-Fleisch oder sogar direkt auf vegane Alternativen. Auch Rewe macht da jetzt mit.

Kunden werden sich demnächst an der Fleischtheke wundern, wenn einige Produkte fehlen und andere neue plötzlich auftauchen. Und vor allem, sobald sich auch was am Preis bei Rewe tut.

Rewe setzt auf bessere Haltungsform

Rewe Süd in Bayern will sein Fleischangebot bis zum Ende des Jahres komplett überarbeiten. Los geht es mit dem Rindfleisch an der Bedientheke. Hier wird auf eine höhere Haltungsform umgeschwenkt, wie die „Lebensmittel Zeitung“ berichtet. Bereits im Juli wurde im in Südbayern bereits das „Bayerische Bauernrind“ mit Haltungsform 3 eingeführt. Bis Ende 2024 soll es auch in Nordbayern so weit sein.

Bereits über 60 Landwirte aus Oberbayern beteiligen sich an dem Projekt. Rewe hofft auf weitere 40, um zum Schluss 100 zusammenzubekommen.

Rewe macht Fleisch teurer

Natürlich wird das bessere Fleisch auch mit einem höheren Preis ausgestattet und verkauft. Bei Rewe Süd gibt es nicht nur Rind, sondern auch Hähnchen und „Strohschwein“ bereits mit der Haltungsform 3. Beim Schweinefleisch will das Unternehmen bis Ende des Jahres zu 70 Prozent auf die höhere Haltungsform umsteigen. Bis Ende 2025 soll auch noch Putenfleisch dazukommen.

In Deutschland sind andere Supermärkte und Discounter dem Unternehmen bereits ein Stück weit voraus oder sind ebenfalls im Begriff, ihr Sortiment umzustellen. So will Lidl ebenfalls bis Ende des Jahres komplett auf die Haltungsformen 3 und 4 umstellen und alles darunter aus den Regalen verbannen (>>hier mehr dazu). Und auch Aldi will ab 2025 auf die niederen Haltungsformen verzichten.