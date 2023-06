Aldi-Kunden schäumen vor Wut – Grund ist DIESES beliebte Produkt

Beim Einkaufen brauchten Kunden in Deutschland in letzter Zeit ein dickes Feld. Inflation und Krieg haben die Lebensmittelpreise in die Höhe schießen lassen. Auch wer bei Aldi nach vermeintlichen Schnäppchen suchte, musste das feststellen.

Neben erhöhten Preisen ist allerdings auch an anderer Stelle Vorsicht geboten. Denn auch Discounter wie Aldi greifen zu allerhand Tricks, um versteckte Preiserhöhungen zu verschleiern. Das betrifft auch ein beliebtes Produkt im Süßwarenregal.

Aldi: Mogelpackung gekürt

Um Verbraucher davor zu schützen, nimmt die Verbraucherzentrale viele Produkte genau unter die Lupe. Hat sich der Inhalt verringert, aber am Preis nichts geändert? Den findigen Prüfern entgeht nichts. Und nun erwischt es den Discounter.

Konkret geht es um die gefüllten Schokoladentafeln „Chocolat Amandes“ von Moser Roth. Die Verbraucherzentrale Hamburg krönt die verschiedenen Sorten, die bei Aldi Nord vertrieben werden, zur Mogelpackung des Monats Juni 2023.

So trickst der Discounter

Aldi, schreibt die Verbraucherzentrale, ziehe „alle Register, um eine versteckte Preiserhöhung zu vertuschen.“ Der Verkaufspreis der Produkte sei zwar gesunken, dennoch sei die Schokolade insgesamt um 15 Prozent teurer geworden.

Zudem trickse man bei der Aufmachung. Während die Packung größer erscheint, ist die Füllmenge um einige Gramm gesunken. Statt vier Tafeln befinden sich nun fünf darin, doch diese sind dünner und wiegen weniger. Zudem spare Aldi zusätzlich am Marzipan.

Aldi: Kunden stocksauer

Kein Wunder, dass sich die Kunden an der Nase herumgeführt fühlen. „Damals hat Aldi damit geworben, keine verdeckten Erhöhungen vorzunehmen. Aldi ist schon länger nicht mehr das Unternehmen für die Werte, für welche es mal gestanden hat“, kritisiert einer auf Facebook.

„Kackendreist“, meint ein anderer. „Man wird doch fast bei jedem Produkt verarscht“, resigniert ein Dritter. Fakt ist: Kunden müssen weiter ihre Augen offen halten, um nicht in Fallen zu tappen – auch bei Aldi.