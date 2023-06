Lidl am Essener Hauptbahnhof unter Beschuss – fliegt DAS bald aus den Regalen?

Dieser Lidl hat schon die Nerven vieler Menschen beruhigt. In der Filiale am Essener Hauptbahnhof kannst du auch dann einkaufen, wenn die meisten Supermärkte und Discounter geschlossen haben.

Du hast eine wichtige Zutat für deinen Sonntagskuchen vergessen oder dir fehlt die entscheidende Zutat für die Bratensauce an Weihnachten? Dann kann dir die Lidl-Filiale am Essener Hauptbahnhof aus der Patsche helfen. Doch das Privileg des Discounters gilt nur unter Bedingungen. Deswegen droht Lidl jetzt Ärger.

Lidl am Essener Hauptbahnhof in der Kritik

Denn eigentlich müsste sich der Discounter-Riese an das NRW-Ladenöffnungsgesetz halten. Darin heißt es unter Paragraph 9: „Verkaufsstellen auf Flughäfen und auf Personenbahnhöfen des Schienenverkehrs dürfen an Sonn- und Feiertagen für den Verkauf von Reisebedarf während des ganzen Tages geöffnet sein, am 24. Dezember jedoch nur bis 17 Uhr.“ Doch hält sich Lidl an alle Details dieser Bestimmung?

Verdi bezweifelt das. Die Gewerkschaft kritisierte bereits, dass der Rewe am Hauptbahnhof in Münster auch an Feiertagen sein komplettes Warenangebot verkaufe, also etwa auch Tiefkühlpizza. Ob es sich dabei um „Reisebedarf“ handelt, darf schwer bezweifelt werden. Dazu zählen nach Angaben von Verdi eher folgende Produkte:

Zeitschriften und Zeitungen

Straßenkarten, Stadtpläne

Schnittblumen und Tabakwaren

Lebens- und Genussmittel in kleinen Mengen

Wer einmal sonntags beim Lidl am Essener Hauptbahnhof unterwegs war, weiß auch: Hier wird gerne auch mal ein ganzer Wocheneinkauf unternommen. Weil Lidl in seinen Wochenaktionen auch Produkte wie Gartenstühle und Klimaanlagen anbietet, möchte Verdi nun weitere Schritte einleiten.

Muss Lidl reagieren?

Ein Sprecher der Gewerkschaft hat im Gespräch mit DER WESTEN angekündigt, Kontakt zur zuständigen Aufsichtsbehörde zu suchen. Danach steht fest, ob Lidl sein Angebot an Sonn- und Feiertagen einschränken muss.

Lidl hat auf eine Anfrage von DER WESTEN zu diesem Thema auf eine Stellungnahme verzichtet.