Aldi: Irre Szenen vorm Discounter – DAFÜR stehen Kunden Schlange

Absoluter Irrsinn vor Aldi! Der Discounter machte vor wenigen Wochen bereits dicke Schlagzeilen, als er bekannt gab, einen Döner zum Schnäppchenpreis von zwei Euro zu verkaufen (wir berichteten). Christian Göbel, stellvertretender Geschäftsführer Marketing & Communication bei Aldi Süd, sagte: „Die Aktion ‚Döner für alle‘ ist als Reaktion auf die Debatte rund um die gestiegenen Döner-Preise entstanden.“

Und weiter: „Mit dem Angebot des beliebten Fast Foods zu einem besonders günstigen Preis möchten wir den Menschen eine Freude bereiten und unterstreichen dabei unsere Rolle als Preisführer.“ Doch was Aldi damit letztlich auslöste, ist kaum noch zu begreifen, wie Videos dokumentieren…

Aldi: Irre Szenen vorm Discounter

Mit der Aktion hatte Aldi am 7. August bereits in Düsseldorf begonnen. In den darauffolgenden Tagen war der Döner-Truck zu Gast in Mainz und München. Am 16. August endete die Aktion in Nürnberg. Der Truck servierte Döner mit Huhn oder Rind für drei Euro sowie die vegetarische Variante für läppische zwei Euro. Mit den Preisen greift Aldi wieder auf die Zeit von vor der Corona-Pandemie zurück. Damals hatte ein Döner vielerorts ebenfalls nur rund drei Euro gekostet.

Ein Döner kostet heute in vielen Läden und Städten mindestens sieben Euro. Dadurch entwickelte sich der Döner für viele Menschen vom Lieblings-Fast-Food zum Luxus-Snack. Die Nachfrage sank dementsprechend vielerorts enorm. Ein Youtube-Video, das am 18. August hochgeladen wurde, zeigt die riesige Kundenschlange, die sich vor einem Döner-Wagen bei Aldi Süd bildet. Unfassbare Szenen!

Kunden stehen für Drei-Euro-Döner Schlange

„Ich dachte, das wäre so ein Fun-Ding, weil alle Zutaten von Aldi sind. Dachte ich zumindest“, sagt Youtuber „Holle21614“, der bereits ankündigt, einen Döner zu probieren. Tatsächlich handelt es sich beim Aldi-Döner um Fleisch aus Bio-Haltung. Die Zutaten sind tatsächlich aus dem Aldi-Sortiment, selbst das Fladenbrot kann man normal bei Aldi kaufen. Nach langer Wartezeit ist der Döner dann endlich beim Kunden angelangt.

Das Fazit von „Holle21614“: „Der Aldi-Döner ist lecker, aber man merkt diesen unprofessionellen Faktor. Die Soßen sind nicht so aufeinander abgestimmt, das Brot ist von Aldi, und nicht zuvor gebackenes Fladenbrot. Aber das Herzstück des Döners, das Fleisch, ist wirklich lecker. Also leckerer als bei vielen anderen ‚richtigen‘ Döner-Läden!“ Es bleibt abzuwarten, ob Aldi diese „Döner-für-Alle“-Aktion wiederholen wird…