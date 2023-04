Aldi: Konkurrenz mit praktischem Service – doch beim Discounter schauen Kunden in die Röhre

Ernüchterung bei Kunden von Aldi Nord! Gefühlt (und faktisch) gibt es immer weniger Bankfilialen, sodass das Abheben von Bargeld oft mit mittellangen Wegen verbunden ist. Gerade auf dem Land ist das ein echtes Problem. Für Laufmuffel dann aber wiederum weniger.

Denn inzwischen bieten etliche Discounter (z.B. Rewe), Supermärkte (Edeka) und Drogerien (zuletzt Rossmann, mehr hier) Kunden an, ab einem bestimmten Einkaufswert Geld an der Kasse abzuheben. Nur bei Aldi ist das noch nicht möglich. Das steht auch in den Kundeninformationen von Aldi Nord selbst drin. Aldi verweist stattdessen auf die Möglichkeit für Kunden, den Einkauf in allen Filialen bargeldlos abzuwickeln.

Konkurrenz mit praktischem Service – und Aldi?

Trotzdem: Geht da Aldi Nord, was den Service angeht, überhaupt noch mit der Zeit? Diese Redaktion fühlt Aldi Nord auf den Zahn: Warum kann man noch immer kein Bargeld an den Kassen abholen, wenn doch die Konkurrenz diesen beliebten Service anbietet? Und wenn nicht: Plant das Aldi Nord überhaupt mal? Eine Sprecherin auf Nachfrage: „Aldi Nord bietet das Abheben von Bargeld in seinen Märkten bislang noch nicht an.“

Und weiter: „Grundsätzlich arbeiten wir fortlaufend daran, Prozesse an der Kasse immer weiter zu verbessern und neue Services anzubieten.“ Und auch künftig scheint das Thema „Bargeld-Abhebung“ nicht wichtig für Aldi Nord mit seinen über 2.200 Filialen zu sein. Denn die Sprecherin gibt auch zu: „Wir beobachten die Entwicklungen am Markt rund um das Thema ‚Geld abheben‘ genau. Derzeit ist die Einführung bei uns aber kein Thema, das wir priorisiert verfolgen.“

Mehr News:

Aldi-Kunden können auch künftig kein Bargeld abheben

Bitter also für alle, die gern Bargeld im Portemonnaie haben und deren nächste Bankfiliale oder Geldautomat etwas weiter weg ist. Da bleibt wohl zumindest für Aldi-Kunden nichts anderes übrig, als weiterhin im Vorfeld des Einkaufs Bargeld zu besorgen – oder aber bei der Konkurrenz vorbeizuschauen…