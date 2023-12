Aldi startet neues Angebot – für Kunden kommt es wie gerufen

Bald ist es wieder so weit: Silvester steht vor der Tür und mit dem Jahreswechsel einher gehen auch zahlreiche gute Vorsätze, die sich die Menschen vornehmen. Mehr Sport treiben, weniger Alkohol trinken, mehr Brokkoli essen und mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren: Getreu dem Motto „Neues Jahr, neues Glück“ ist bei so manch einem die Vorsatzliste lang, doch eingehalten wird davon oft nur wenig.

+++ Aldi macht kurzen Prozess – auf diese Marke müssen Kunden jetzt verzichten +++

Damit die Menschen nicht schon im Januar ihre Vorsätze über Board werfen, hat sich die Supermarktkette Aldi Süd etwas ganz Besonderes einfallen lassen. Das gab es wirklich noch nie.

Aldi mit Kracher zum Jahresende: Werden wir ab jetzt alle sportlicher?

Es ist eine Kooperation, die wir alle nicht haben kommen sehen. Immer wieder tauchen in den Filialen von Aldi Sportkleidung und -zubehör von der Eigenmarke „Aldi Sports“ auf. Doch das reicht dem Discounter noch nicht. Ab dem nächsten Jahr wird es passend zu der Sportmarke eine neue App geben. Und damit nicht genug: Es wurde außerdem eine Partnerschaft mit dem Fitnessstudio-Anbieter McFIT angekündigt!

Auch interessant: Aldi-Kunde kauft Eier – als er die Packung öffnet, haut es ihn vom Hocker

Die kostenlose „Aldi Sports“-App bietet zahlreiche Workout Videos und gesunde Rezepte zum Kochen. Auch eine vergünstigte McFit-Mitgliedschaft soll es in der App geben. Aldi möchte damit den Kunden dabei helfen, Sport in ihr Leben zu integrieren. „Sport und bewusste Ernährung zur Selbstverständlichkeit zu machen, kostet Überwindung. Genau da setzt die neue Marke von Aldi an. Denn Aldi Sports macht es Kund:innen mit einem umfangreichen Angebot auf dem Smartphone leicht, fit zu werden und ausgewogen zu essen und erfüllt so auch auf sportlicher Ebene das Versprechen ‚Gutes für alle.'“, heißt es in der Pressemitteilung.

Es gibt einen Haken

Auch, wenn die Mitgliedschaft im Fitnessstudio günstiger wird: Ganz kostenlos ist das Angebot nicht. Es gibt verschiedene Pakete, die „Aldi Sports“ gemeinsam mit McFit anbietet:

Paket 1: 1 Monat Mitgliedschaft für 24,90 Euro

Paket 2: 3 Monate Mitgliedschaft für 69,90 Euro

Paket 3: 6 Monate Mitgliedschaft für 129,90 Euro

Paket 4: 12 Monate Mitgliedschaft für 249,90 Euro

Jeweils inkludiert in die Pakete ist der Zugang zu allen McFit-Studios sowie zu allen Filialen der High5-Studios in ganz Deutschland und das jeweilige Trainingsangebot vor Ort. Zum Vergleich: Solch flexible Mitgliedschaften hat es bei McFit noch nie gegeben. Kunden haben bisher lediglich die Option, für 24,90 Euro einen Vertrag mit 12 Monaten Mindestlaufzeit abzuschließen. Für einen monatlich kündbaren Tarif müssen 44,90 Euro bezahlt werden.

Das könnte dich auch interessieren:

Das Angebot kommt genau richtig für das neue Jahr. Wer sich vorgenommen hat, mehr Sport zu treiben, für den sind die flexiblen Tarife, die es nur exklusiv bei Aldi Süd und McFit gibt, genau richtig. So kann man das Fitnessstudio in Ruhe ausprobieren, ohne sich sofort für 12 Monate zu binden. Vielleicht wird es in diesem Jahr was mit den guten Vorsätzen!