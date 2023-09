Kunden rennen Aldi die Türen ein – für sie hat sich alles geändert

Vier Kontinente, elf Länder und knapp 6.520 Filialen. Der Discounter Aldi zählt mittlerweile auf dem europäischen Markt zu den führenden Einzelhandelsunternehmen und darf sich jetzt über die Rekord-Umsätze der letzten Monate freuen. Woher die wohl kommen?

Seit Ende der 60er-Jahre bietet der Discounter sein breites Produktsortiment auch international an. Frische Artikel zu günstigen Preisen. Das überzeugt die Millionen Kunden, die im vergangenen Jahr dazu gekommen sind. Gerade in Großbritannien verzeichnen die Filialen einen enormen Zulauf.

Aldi: Die Lebensgewohnheit der Kunden verändert sich zunehmest

Die Inflation macht nicht nur der Bevölkerung in Deutschland zu schaffen. Alles wird teurer, sogar der wöchentliche Lebensmitteleinkauf wird zur Herausforderung. Der gewohnte Griff zum Lieblingsfrischkäse wird oft am Ende beim Blick auf den Kassenzettel bestraft. Etliche Kunden greifen stattdessen lieber zu Eigenmarken, oder ziehen komplett die Reißleine.

Viele Kunden vermeiden in den letzten Monaten den Gang zum Supermarkt und entscheiden sich stattdessen für einen Besuch beim Discounter. Aldi, Lidl und Co. sind nämlich meist günstiger als die herkömmlichen Supermärkte. Beim Kauf steht inzwischen weniger die Marke im Vordergrund und dem Preis wird eine ganz neue Bedeutung zugeschrieben.

Insbesondere in Großbritannien wird die Gewohnheitsänderung der Käufer deutlich. Die steigenden Lebenshaltungskosten tragen dazu bei, dass der Dicounter Aldi in den letzten Monaten Rekord-Umsätze einfährt. Die knapp 1.000 Filialen reichen für die neu erschlossene Kundschaftsgruppe nicht mehr aus, sodass die Einzelhandelskette jetzt auf 1.500 Filialen expandieren will, wie der „Express“ berichtet.