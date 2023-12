Aldi und Lidl: Weihnachtsmenüs vom Discounter? DAS sollten Kunden jetzt unbedingt wissen

Nicht mehr lang und dann ist schon Heiligabend. Zeit also, sich so langsam Gedanken über das diesjährige Weihnachtsmenü zu machen. Gerade in einer großen Familie kann das festliche Essen jedoch ein ziemliches Loch ins Portemonnaie reißen. Doch die Discounter Aldi und Lidl wollen hier Abhilfe schaffen.

Stressfreies Weihnachten und leckeres Essen: Damit bewerben Aldi und Lidl ihre Weihnachtsleckereien. Doch sind die überhaupt empfehlenswert? Das musst du jetzt wissen.

Der „SWR Marktcheck“ hat den ultimativen Faktencheck gemacht: Die Experten verglichen die Weihnachtsmenüs von den Discountern Aldi und Lidl und kamen zu einem eindeutigen Ergebnis. Dafür haben sie die zusammengestellten Drei-Gänge-Menüs Schritt für Schritt miteinander verglichen.

Lidl geht mit den Weihnachtsprodukten von „Deluxe“ ins Rennen. „Genuss für jeden Geschmack“ lautet der Werbeslogan dazu. Auch Aldi versucht es mit der Eigenmarke „Gourmet“, deren Produkte sie beschreiben mit „Köstlichkeiten in Premium Qualität“. Beide Discounter werben also mit leckerem Geschmack und niedrigem Preis. Können sie diese Versprechen halten?

Aldi und Lidl: Weihnachtsmenüs im Vergleich

Die Experten um Profikoch Heinz Handrack stellten aus Produkten der beiden Discounter-Marken ein festliches dreigängiges Menü zusammen. Bei Aldi beliefen sich die Kosten auf 17,06 €, während dasselbe Menü bei Lidl 1,40 € weniger kostete. Beide Menüs starteten mit dem italienischen Klassiker Vitello Tonnato mit Thunfischsoße und Kapern. Die Vorspeise überzeugte mehr bei Aldi, trotz des niedrigeren Preises im Vergleich zu Lidl.

Für den Hauptgang wählte das Kochteam einen Klassiker: Rehgulasch mit Spätzle. Interessanterweise stammten die Spätzle bei beiden Discountern vom selben Hersteller. So konnten die Tester zwar keinen geschmacklichen Unterschied feststellen, mussten aber zu unterschiedlichen Preisen einkaufen (2,19 Euro bei Lidl, 2,49 Euro bei Aldi). Während das Fleisch von Aldi vom Kunden noch vollständig gegart und zubereitet werden muss, ist die Zubereitung bei Lidl einfacher. Profikoch Heinz Handrack kommentiert das mit: „Wenn einer keiner Ahnung hat, weiß er nicht was er zu tun hat“.

Das Dessert im Test

Als Nachspeise folgte ein Tiramisu. Die Probeesser waren bei den Produkten beider Discounter zufrieden. Beide Varianten wurden als geschmacklich gut bewertet. Leidglich den Verpackungsmüll kritisierten sie.

„Festtag und Discounter sind gar nicht so weit auseinander“ so der Profikoch. Trotz kleiner Unterschiede gibt es keinen klaren Sieger des Tests. Aber das Team ist sich sicher: Discounter halten leckere Produkte bereit, die durchaus eine gute Option für den Heiligabend sind.