Aldi, Lidl und Co.: Preis-Hammer! Ausgerechnet bei DIESEN Produkten

Steigende Lebensmittelpreise sind Verbraucher inzwischen durchaus gewohnt. Und bei Aldi, Lidl und Co. ist noch lange kein Ende in Sicht. Die Inflation macht auch vor Weihnachten keinen Halt.

Zwar zeigt das Thermometer vielerorts noch mehr als 20 Grad an – doch Weihnachten kommt ja gewöhnlich schneller als man denkt. Und so bieten Aldi, Lidl und Co. bereits Weihnachtssüßigkeiten an. Doch bei den Preisen dürfte so manchem Leckermäulchen der Appetit gründlich vergehen.

Unternehmen leiden unter steigenden Kosten

Wie „T-Online“ berichtet, ist Zucker in diesem Jahr um fast 100 Prozent teurer geworden! Und dieser Aspekt schlägt sich auch im Preis bei den Weihnachtssüßigkeiten nieder. Süßwarenhersteller haben die Preise angezogen. Ein Grund dafür sind auch die gestiegenen Stromkosten.

„Die enorme Kostenbelastung wird für die Unternehmen der deutschen Süßwarenindustrie immer mehr zu einer Standortentscheidung oder gar einer Existenzfrage“, sagt Solveig Schneider, Sprecherin des Bundesverbandes der Deutschen Süßwarenindustrie.

Dominosteine, Mozartkugeln und Co. sind teurer geworden

Und auch die Beschaffung von Rohstoffen wird für die Lebensmittelproduzenten immer schwieriger. Vor allem der Preis für Zucker ist eklatant in die Höhe geschossen. Rund 87 Prozent mehr zahlt man inzwischen für den weißen Rohstoff im Vergleich zu 2022. Süßwarenhersteller Lambertz berichtet sogar von manchen Zuckersorten, die mehr als 100 Prozent teurer sind als noch im Vorjahr. Nächstes Problem: Auch die Kosten für Kakao (+25 Prozent), Mais (+19 Prozent) und Weizen (+12 Prozent) sind stark gestiegen.

So kosten zum Beispiel Dominosteine bei Lidl aktuell 2,11 Euro. Im vergangenen Jahr gab es die viereckige Süßigkeit für „nur“ 1,99 Euro. Macht ein Plus von sechs Prozent. Und auch Mozartkugel-Liebhaber müssen stark sein: Mozartkugeln von Chateau kosten bei Aldi Nord aktuell 2,69 Euro. Im vergangenen Jahr lag der Preis bei 2,19 Euro. Das sind 23 Prozent mehr, die du zahlst, wie „T-Online“ schreibt. Na, diese Preise dürften beim ein oder anderen die Weihnachtsstimmung noch etwas dämpfen.