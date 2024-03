Aldi, Lidl & Co.: HIER kannst du selbst am Sonntag einkaufen

An sechs Tagen der Woche können Kunden von Aldi, Lidl und Co. von morgens bis abends ihren Lebensmitteleinkauf erledigen. Nur sonntags haben die meisten Filialen geschlossen. Das wäre an sich nicht weiter schlimm, doch oftmals hat man doch sonntags die besten Ideen. Schnell einen Kuchen backen oder das Lieblingsessen kochen, doch die Zutaten fehlen?

Zum Glück gibt es einige Filialen, bei denen die Kunden auch am Ruhetag einkaufen können. Darunter zählt zum Beispiel eine neu eröffnete Aldi Nord Filiale (wir berichteten hier <<<). Wo kann man sonst noch an dem Ruhetag Lebensmittel einkaufen?

Aldi, Lidl & Co.: Einkaufen am Sonntag? Das geht!

Das Ladenöffnungsgesetz verbietet es Supermärkten eigentlich, an Sonn- und Feiertagen zu öffnen. Doch unter anderem Bahnhöfe sind davon ausgenommen. Dementsprechend haben Kunden in den Bahnhofsfilialen die Möglichkeit, auch am Sonntag einkaufen zu gehen. In NRW gehören dazu beispielsweise folgende Filialen:

Rewe to Go im Hauptbahnhof Köln, 24/7 geöffnet

Edeka im Düsseldorfer Hauptbahnhof

Lidl am Hauptbahnhof in Essen

Rewe to Go im Wuppertaler Hauptbahnhof

Rewe to Go am Hagener Hbf sowie in Oberhausen und Münster.

Auch interessant: Kaufland mit Änderung an der Backtheke – Kunden anderer Supermärkte kennen sie bereits

Gegenüber der Reaktion bestätigte Aldi Süd: „Aktuell führt ALDI SÜD keine „Bahnhofsfiliale“. Auch über derartige Pläne ist derzeit nichts bekannt.

Nicht nur NRW, sondern deutschlandweit

Aber nicht nur in NRW gibt es solche Filialen wie Aldi, Lidl und Co., die am Ruhetag geöffnet sind. So können Lidl-Kunden gleich in mehreren Städten sonntags einkaufen: Nürnberg. Hamburg-Altona, Hannover-Mitte, München – Au/Haidhausen, Dresden – Seevorstadt und Dresden – Innere Neustadt, wie eine Unternehmenssprecherin bestätigte. Zur weiteren Standortplanung will sich der Discounter nicht äußern.

Lidl ist mit seinem Angebot an Sonntagsfilialen nicht allein. So gibt es auch zahlreiche Rewe-Märkte, in denen Kunden an jedem Tag einkaufen können. Dazu zählen neben den bereits genannten auch die Rewe-Märkte in den Bahnhöfen von Berlin, Leipzig, Kiel und Darmstadt sowie To Go-Märkte unter anderem in Mainz, Siegen, Nürnberg und München.

Das könnte dich auch interessieren:

Bei Edeka Minden-Hannover gibt es in Berlin derzeit drei regelmäßige Standorte, die sonntags geöffnet sind. Weitere seien nicht geplant. Keiner der Supermärkte wie Aldi, Lidl und Co. bestätigte auf Anfrage der Redaktion, demnächst weitere Filialen mit Sonntagsöffnung zu eröffnen.