Aldi, Lidl & Co. Öffnungszeiten über Ostern – Gründonnerstag bis Ostermontag

Die Oster-Feiertage rücken näher und bei vielen Kunden bricht bereits der Schweiß aus. Während bei manchen die Einkaufsliste für Aldi, Lidl und Co. länger und länger wird, sind andere noch recht planlos, was sie ihrer Familie über die Feiertage auftischen wollen.

Doch nicht nur um den perfekten Festtagsschmaus sollten sich Kunden Gedanken machen. Auch über die Öffnungszeiten von Aldi, Lidl und Co. sollte man sich besser frühzeitig informieren, sonst kommt am Festtag selbst das böse Erwachen.

Aldi, Lidl und Co. öffnen an Ostern zu diesen Zeiten

Du willst am Gründonnerstag oder Karfreitag noch die letzten Ostereinkäufe erledigen und dich nicht an Karsamstag ins Getümmel stürzen? Dann solltest du bei den Öffnungszeiten deines Lieblingssupermarkts oder -Discounters jetzt ganz genau hinsehen.

Die gute Nachricht zuerst: Da es sich beim Gründonnerstag (6. April) nicht um einen gesetzlichen Feiertag handelt, kannst du bei Aldi, Lidl und Co. wie gewohnt zu ganz normalen Öffnungszeiten einkaufen. Doch Vorsicht: Allzu lange solltest du an deiner Einkaufsliste nicht sitzen. Denn wer auf den letzten Drücker bei den Geschäften erscheint, riskiert, bei dem ein oder anderen Produkt vor einem leeren Regal zu stehen.

Ganz anders sieht es an Karfreitag (7. April) aus. Denn dieser Tag gilt bundesweit als Feiertag. Demnach bleibt der Einzelhandel an diesem Tag komplett geschlossen. Und das trifft auch auf Lebensmittelgeschäfte und Drogerien zu.

HIER kommst du auch am Feiertag an Produkte

Am Karsamstag (8. April) wiederum stehen die Zeichen wieder auf Normalbetrieb. Wer noch die letzten Teile für Ostern braucht, kann bei Rewe, Edeka, Aldi und Co. wie gewohnt shoppen – und das sogar zu den regulären Öffnungszeiten. Bei manchen Supermärkten und Discountern kann es natürlich aber auch zu Ausnahmen kommen. Dies solltest du aber bei deinem Geschäft direkt erfragen oder auf Aushänge achten.

Weitere News:

Doch wie sieht’s an Ostersonntag (9. April) und Ostermontag (10. April) aus? Dass am Feiertagssonntag die Geschäfte dicht bleiben, kann sich wohl jeder Kunde an einer Hand abzählen. Auch am Ostermontag schaust du in Röhre, denn wie Karfreitag gilt dieser Tag als gesetzlicher Feiertag. Bedeutet also: Erst ab dem 11. April 2023 kann wieder regulär eingekauft werden.

Aber nicht alle Geschäfte müssen sich an die regulären Öffnungszeiten und Regeln an Feiertagen halten. Denn Geschäfte mit einer Sondergenehmigung, wie Tankstellen oder Supermärkte an Bahnhöfen und Flughäfen können trotz Feiertag öffnen. Solltest du bei Aldi, Lidl und Co. also noch eine Kleinigkeit vergessen haben, könntest du bei diesen Geschäften Erfolg haben. Doch auch hier gilt: Besser im Vorfeld informieren, ob diese Geschäfte trotz Feiertag geöffnet haben. Sonst ist die Enttäuschung vorprogrammiert.