Nach dem Aufstehen und vor dem ins Bett gehen, putzen sich die meisten Menschen die Zähne. Zahnpflege kann für die ganze Gesundheit wichtig sein und genauso wichtig ist auch die Wahl der richtigen Zahnpasta. Dabei ist das Angebot bei Aldi, dm und Co. riesig.

Nun hat Öko-Test mehrere Zahnpasten von Aldi, dm und Co. unter die Lupe genommen. Das Ergebnis ist zum Teil erschreckend. 17 von 48 getesteten Tuben sind durchgefallen – wegen gefährlicher Inhaltsstoffe.

Aldi, dm und Co.: Zahnpasta im Test – gefährliche Inhaltsstoffe gefunden

Unter den 48 Zahncremes waren 18 mit Naturkosmetik-Zertifizierung. Das Verbrauchermagazin „Öko-Test“ hat die Produkte nach ihrem Preis, dem Anteil recycelten Plastiks in den Tuben sowie dem Fluoridgehalt und nach dem Vorkommen von bedenklichen Inhaltsstoffen bewertet. Vor allem nach dem Weißmacher Titandioxid wurde geschaut, da dieser Inhaltsstoff seit 2022 wegen seiner möglicherweise erbgutverändernden Wirkung in Lebensmitteln verboten ist.

Umso erschreckender, dass Titandioxid tatsächlich in 15 der 48 getesteten Zahnpasten gefunden wurde. Doch auf Nachfrage des Verbrauchermagazins versicherten viele Hersteller, dass sie ihre Rezepturen bereits umgestellt hätten oder in naher Zukunft umstellen würden. Doch das ist noch nicht der einzige problematische Fund.

17 Produkte haben die Note „ungenügend“ bekommen. In einigen wurde das Schwermetall Blei in gewissen Mengen nachgewiesen. Laut dem Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL) wird von dem Inhaltsstoff abgeraten. Für den Menschen können schon geringe Mengen von Blei zu Kopfschmerzen, Abgeschlagenheit und Gewichtsabnahme führen. Gefunden wurde das bedenkliche Blei unter anderem in Dentural Natural Fluoridfrei Zahnpasta (Happybrush), Dr. Hauschka Med Minze Zahncreme Forte und Weleda Calendula Zahncreme.

Produkte von Aldi, dm und Co. zählen zu den Siegern

Ebenso in dem Naturkosmetikprodukt „Terra Natura Biodent Basics, ohne Fluoride“. Doch in der Zahnpaste haben die Experten zudem auch noch Arsen entdeckt. Das Halbmetall ist krebserregend und kann bei langfristiger Aufnahme sogar zu Entwicklungs- und Nervenstörungen führen. So viel zu den Verlierern im Test.

Denn wo Schatten ist, da ist auch Licht. Insgesamt 13 von 48 Produkten schützen laut „Öko“-Test vor Karies und enthalten auch keine bedenklichen Inhaltsstoffe. Und überraschenderweise haben viele Zahnpasten die Note „sehr gut“ erhalten, die bei den bekannten Billig-Drogerien wie dm und Rossmann oder auch bei Discountern wie Aldi und Lidl erhältlich sind.

Diese Zahncremes von Aldi, dm & Co. gehören zu den Siegern: