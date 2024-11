Aldi & Lidl: Kunden können nicht glauben, wer die billigen Discounter-Chips herstellt

„Everybody in the world likes Choco-late. Mmm we love it!“, sang schon der Künstler Soul Control. Und es gibt nicht nur viele Menschen, die süße Snacks lieben, nein, viele greifen auch gerne zu den salzigen Optionen.

Dabei stellt sich nicht nur die Frage, ob Flips oder doch lieber Chips, sondern auch, wo es die besten Süßigkeiten gibt. Nun können Naschkatzen staunen, wenn sie erfahren, wer die billigen Discounter-Chips von Aldi und Lidl eigentlich herstellt.

Aldi: Diese bekannten Unternehmen stellen die Snacks her

Ob als abendlicher Snack oder als Highlight auf jeder Party – viele Menschen naschen gerne. Doch so gut es schmeckt, so teuer kann das eine oder andere Lebensmittel aus der kalorienreichen Abteilung werden. Zumindest, wenn man Markenprodukte kauft.

Nun hat „t-online“ aufgedeckt, dass hinter den Billigprodukten offenbar ganz große Markennamen stecken. Was damit gemeint ist? Hinter den Snack-Artikeln von Aldi wie „Sun Snacks Knabber-Spaß Parika & Chill“, „Sun Snacks Knabber-Soaß Salz“ oder auch den „Sun Snacks Mäuse Salz“ steckt die Unternehmensgruppe Intersnack Group GmbH & Co. KG. Wofür die bekannt sind? Vor allem für die Marken Chio, funny-frisch und Pombär.

Lidl: Wer steckt hinter den Discounter-Chips?

Auch Lidl lässt seine bekannten Snacks von mehreren großen Konzernen herstellen. „Snack Day Paprika Kartoffelchips geriffelt“ und „Snack Day Paprika Kartoffelchips geriffelt“ werden laut Verpackungsinformation von der LVG Lebensmittelvertriebs GmbH gefertigt – ein Fabrikant, der auch Aldi und Kaufland mit Snacks für deren Eigenmarken beliefert.

Die beiden Produkte „Snack Day Erdnuss Flips“ und „Snack Day Paprika Stapelchips“ werden von The Snack & Nut Company GmbH produziert. Diese Gesellschaft ist Teil der Unternehmensgruppe Intersnack Group GmbH & Co. KG. Zu ihr gehören, wie bereits erwähnt, die bekannten Produkte funny-frisch oder Chio.

