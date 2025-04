Lidl: Kunden sollten Bon nie wegschmeißen – sonst können sie die Filiale nicht verlassen

Bekommen Lidl-Kunden etwa bald ein Problem? Der Discounter zählt zu den beliebtesten in Deutschland. Vor allem mit seinem vielfältigen Angebot, den Rabatten und der Auswahl an Eigenmarken- und Marken-Produkte zieht er viele Verbraucher an.

In den vergangenen Monaten und Jahren haben sich die Lidl-Filialen ganz schön verändert. So sind viele Geschäfte moderner und aufgeräumter. Auch in Sachen SB-Kassen knüpft der Discounter an die Konkurrenz an. Doch hier müssen Kunden etwas ganz Wichtiges beachten.

Lidl bekommt SB-Kassen

Die Selbstbedienungskassen gehören mittlerweile zum Standardinventar vieler Supermärkte und Discounter. Wie „Supermarktblog“ berichtet, rüstet Lidl dieses System nach. Diese werden aber mit besonderen Auslassschranken installiert – und genau hier müssen Kunden ab sofort aufmerksam sein. Denn einfach so kommt man nicht aus dem SB-Kassenbereich.

++ Lidl kündigt nächste Rabatt-Aktion an – es wird immer deutlicher ++

Dein Newsletter mit spannenden Verbraucher-Themen Clever gespart & gut informiert

News zu Einkaufen, Reisen, Geld

Experten-Tipps von Ron Perduss

Einmal pro Woche per Mail Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. Opt-In Version Kampagne Kontaktkanal

Wie Lidl gegenüber dem Onlineportal bestätigt, werden alle Filialen mit Selbstbedienungskassen künftig mit entsprechenden Schranken ausgestattet. Zuvor wurden wohl während einer Testphase verschiedene Check-out-Konzepte ausprobiert – das System mit der Auslassschranke hat sich hierbei durchgesetzt.

++ Lidl hat keine andere Wahl – Kunden-Frust war einfach zu groß! ++

Dafür brauchen Kunden den Kassenbon

In Städten wie Köln oder Berlin gibt es dieses System schon in einigen größeren Lidl-Filialen. Dabei müssen die Kunden aber eine wichtige Sache beachten – denn: Um den Discounter nach dem Self-Check-out verlassen zu können, brauchen sie ihren Kassenbon. Auf dem Bon selbst gibt es wohl auch den entsprechenden Hinweis: „Benutze den Kassenbon zum Verlassen der Kassenzone.“

Mehr News:

Die Schranken öffnet sich also nur, wenn Kunden den gedruckten Barcode scannen. Der Umwelt zuliebe wollen allerdings immer mehr Verbraucher auf die Kassenbons aus Papier verzichten. Hier hat Lidl aber auch eine Alternative parat. Nutzer der Lidl-Plus-App können den digitalen Bon in der App verwenden. Das bestätigt die Discounter-Kette auf Nachfrage des Onlineportals „Supermarktblog“.