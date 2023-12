Aldi, Lidl & Co: Dein Kassenbon fällt immer viel zu hoch aus? DAS musst du beim Einkaufen beachten

Rund um die Feiertage ist ein langer Einkaufszettel keine Seltenheit. Wer kurz vor knapp etwas von Aldi, Lidl und Co. braucht, achtet dann im Stress auch wenig auf Preise oder Angebote.

Doch wenn du mal etwas mehr Ruhe für den Einkauf übrig hast, dann solltest du dich an ein paar simple Tipps halten, mit denen du bei Aldi, Lidl und Co. immer sparen kannst.

Aldi, Lidl & Co. wollen dich verführen

Der absolute Geheimtipp: Kenne die Tricks der Discounter und Supermärkte! Und die fangen schon beim Einkaufswagen an. Der hat nämlich ein Gefälle zum Kunden hin. Das heißt, dass jedes Produkt, das du hineinlegst, zu dir hin und aus deinem Blickfeld rutscht. So fällt dir während des Einkaufs kaum auf, wie viel du eigentlich schon in den Wagen hineingelegt hast.

Blöd ist natürlich auch, hungrig einkaufen zu gehen. Das wirst du sicher schon wissen. Denn wer hungrig einkauft, kauft mehr spontan ein. Meist lässt du dich dann einfach von Werbung oder besonders frisch und lecker aussehenden Produkten ablenken und zum Kauf verführen.

Augen auf beim Einkauf

Noch ein Trick der Lebensmittelhändler: Die günstigen Produkte liegen nicht immer im Sichtfeld, sondern sind oft versteckt. Sie liegen weiter hinten im Markt, sodass du dir erst einen Weg durch die teureren Artikel bahnen musst. Die günstigen Eigenmarken liegen zum Beispiel auch eher unten in den Regalen, sodass du dich erst bücken musst.

Wer sich aber gut auf seinen Einkauf vorbereitet, sprich einen Zettel schreibt, Angebote vergleicht und auch auf den Kilo- und nicht nur den Packungspreis achtet, der entdeckt auch die richtigen Schnäppchen. Und dann gibt es später auch keinen Ärger an der Kasse, weil der Einkauf mal wieder teurer ausfällt.