Aldi, Lidl & Co: Kassiererin kann nicht fassen, was Kunden vor ihren Augen machen – „Warum zur Hölle“

Kassierer bei Aldi, Lidl und Co. erleben sicherlich viel Kurioses in ihrem Alltag. Nicht nur sie stehen unter Druck und Zeitstress, auch viele Kunden hetzen sich oft an der Kasse ab, um möglichst schnell aus dem Discounter verschwinden zu können. Und wenn es eine Möglichkeit gibt, noch schneller an der Kasse vorbei und nach draußen zu gelangen, dann wird sie genutzt.

Was einige Kunden bei Aldi, Lidl und Co. jedoch öfter tun, ist einer Kassiererin ein Rätsel und lässt sie nicht in Ruhe. Jetzt richtet sie sich mit einer Frage direkt an die Kunden.

Aldi, Lidl & Co: Kassiererin versteht Kunden nicht

„Mir brennt die Frage ewig schon auf der Seele. Mindestens 20 mal am Tag frage ich mich, warum zur Hölle die Kunden ihren Großeinkauf direkt an der Kasse in ihre Sackerl verstauen müssen“, will sie von ihnen wissen. „Ehrlich, ich versteh es nicht.“

Auf „Reddit“ erzählt die Nutzerin, sie sei Kassiererin bei einem Discounter und würde es täglich erleben, dass Kunden mit ihrem Einpacken an der Kasse alles aufhalten würden. Dabei stehe doch direkt hinter der Kasse ein langer Packtisch, an dem die Kunden in Ruhe ihre Einkäufe verstauen könnten. „Ist es nicht stressfreier, dass in Ruhe einräumen zu können?“, fragt sie sich, ob sie mit dieser Meinung nicht ganz alleine ist.

Aldi, Lidl und Co: Kunden wettern – „Purer Stress“

Sie selbst würde sowieso erst im Auto ihre Einkäufe eintüten, „damit ich niemanden behindere und mir niemand auf die Nerven gehen kann“. Nun fragt sie sich, wie das andere sehen. Die reagieren auf „Reddit“ allerdings größtenteils konfrontativ.

Hier einige Kommentare:

„Ich sortiere aber auf dem Band vor, sodass ich schneller einpacken, als kassiert wird.“

„Ich hau die Artikel in der richtigen Reihenfolge aufs Band und bereite mir meine Einkaufstaschen vor, sodass ich dann nur noch (…) die Artikel reinwerfen muss. Der Aufwand, das in den Einkaufswagen zu schmeißen, ist doch der gleiche?“

„Die Waren werden aufs Band gelegt und dann die Tüten schonmal im Wagen ausgebreitet. Dann kann man die direkt da reinlegen.“

„Welche Packtische? Gibt’s fast nirgendwo mehr. Mal davon abgesehen wer kam auf die dumme Idee die Kassen/Bänder nach hintenraus so zu verkürzen?“

„Ich habe meinen 75-Liter-Rucksack dabei und ich garantiere dir, zwischen dem Scannen des letzten Produkts und meinem Zücken der EC-Karte liegen maximal 15 Sekunden. Die nehme ich mir raus, sorry an alle hinter mir.“

„Ich verstehe diese Ungeduld ehrlich gesagt nicht. Es kommt halt auch nicht jeder mit dem Auto, sondern muss seine Sachen gepackt haben, wenn er den Supermarkt verlässt. Was ist so schlimm daran mal ne Minute zu warten? Einkaufen ist doch eh schon purer Stress.“

Andere argumentieren auch, dass sie lieber ohne Einkaufswagen im Geschäft unterwegs sein und dann direkt ihre Einkäufe an der Kasse eintüten würden. Viele sehen es nicht ein, sich selbst zu hetzen, nur um andere nicht zu stören. Andere können die Kassiererin aber auch verstehen. „Ich pack lieber ganz in Ruhe, ohne Kunden im Nacken, ein“, schreibt eine Nutzerin, gehört damit aber scheinbar zur Minderheit.