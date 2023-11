Aldi, Lidl und Co: Bittere Wahrheit über Margarine! Sie schockiert selbst Experten

Magarine oder Butter? An dieser Frage scheiden sich die Geister. Während Butter als Cholesterinbombe gilt, wird Magarine häufig als die vermeintlich gesündere Alternative angepriesen. Oft ist es einfach Geschmackssache, was die Kunden von Aldi, Lidl und Co. aus dem Regal nehmen.

Margarine verträgt nicht nur deutlich mehr Hitze beim Braten in der Pfanne, sondern enthält auch überwiegend pflanzliche Öle. Außerdem ist Margarine wesentlich preiswerter als Butter. Viele Vorteile, oder? Eine Testreihe hat jedoch kürzlich schockierende Ergebnisse über die vermeintlich bessere Butteralternative veröffentlicht.

Margarine bei Aldi, Lidl und Co: Das hätte niemand erwartet

Schon seit vielen Jahren testet „Öko Test“ zahlreiche Produkte von Supermarktketten wie Aldi, Lidl und Co. Jetzt haben sie verschiedene Margarinen auf Herz und Nieren geprüft. Das Ergebnis ist schockierend: Von 18 verschiedenen Margarinen schnitt nur eine mit „gut“ ab – und ist damit empfehlenswert. Die Verbraucher sind entsetzt.

Das Hauptproblem bei den meisten Margarinen waren die Mineralölbestandteile. Teilweise gab es ungünstige Fettzusammensetzungen und tropische Fette wie Palmöl, das seit Jahren in der Kritik steht. Auch die Mengen an Mineralölen lassen nur den Kopf schütteln: „Alle (!) Margarinen sind mehr oder weniger mit Mineralölbestandteilen verunreinigt, teilweise sind es nur sehr geringe Spuren, die wir nicht abwerten, andere Produkte sind so stark belastet, dass wir sie als „ungenügend“ bewerten“, so formuliert „Ökö Test“ sein Ergebnis.

Ein klarer Testsieger: DIESE Margarine ist empfehlenswert

Da nur eine der getesteten Margarinen das Prädikat „gut“ erhielt, muss man kein Analytiker sein, um den Testsieger zu ermitteln. Gewonnen hat keine der Eigenmarken von Aldi, Lidl und Co., sondern ein ganz bestimmtes Markenprodukt: die „Alnatura Margarine Dreiviertelfett mit Raps- und Walnussöl“. Die leichten Mineralölspuren wirken sich laut „Öko Test“ nicht auf den Geschmack aus, zudem konnten keine zugesetzten Aromen nachgewiesen werden. Allerdings liegt dieses Bio-Produkt preislich über den No-Name-Margarinen.

Ganze fünf Margarinen fallen im Test komplett durch

Schlimm genug, dass nur eine von 18 getesteten Margarinen mit „gut“ abgeschnitten hat. Schlimmer noch: Gleich fünf Margarinen von Aldi, Lidl und Co. fielen mit „mangelhaft“ durch. Zudem landeten viele der getesteten Margarinen mit „befriedigend“ quasi auf Platz zwei, darunter die Margarine der Edeka-Eigenmarke „Gut & Günstig“ sowie die Pflanzenmargarine „Ja“ der Rewe-Gruppe.

Trotz dieses vernichtenden „Öko Test“-Urteils bleibt festzuhalten: Im Vergleich zum Butter-Test schneidet Margarine immer noch besser ab. Im letzten Jahr fielen beim Test von 20 Buttermarken 17 durch.