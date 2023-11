Aldi und Lidl drehen an der Preisschraube – bei DIESEN Lebensmitteln geht’s ums Geld

Der Winter steht vor der Tür und die beiden Discounter-Riesen Aldi und Lidl lassen es ordentlich krachen. Eine Nachricht, die das Herz jedes Schnäppchenjägers höher schlagen lässt.

Aldi und Lidl wollen nicht nur die Preise für frisches Obst und Gemüse senken, sondern versprechen auch, in den kommenden Wochen bei weiteren Artikeln an der Preisschraube zu drehen. Fleisch und Süßes sollen in Zukunft auch günstiger werden!

Aldi und Lidl mit tollen Neuigkeiten

Gerade im Winter ist die Vitaminversorgung besonders wichtig, um gesund durch die Kälte zu kommen. Aldi will seine Kunden offenbar nun bei einer ausgewogenen Ernährung unterstützen. Ab dem 13. November bietet Aldi Süd in allen 2.000 Filialen ausgewähltes Obst und Gemüse sowie weitere Artikel für eine Woche günstiger an. Die Highlights der Woche: Heidelbeeren, Bio-Karotten und Zespri Kiwi gold. Heidelbeeren, die sonst 2,22 Euro kosten, liegen jetzt nur noch bei 1,39 Euro – ein Rabatt von 37 Prozent! Auch die Bio-Karotten und die Kiwi gold sind um 33 bzw. 9 Prozent reduziert.

Auch bei Aldi Nord purzeln die Preise für Obst und Gemüse. Äpfel und Orangen werden um 22 bzw. 24 Prozent günstiger. Und ab dem kommenden Donnerstag (23. November) dürfen sich die Kunden auf weitere Schnäppchen freuen: Paprika, Brokkoli und Petersilie gesellen sich zu den bereits reduzierten Produkten.

Lidl mischt ebenfalls kräftig mit und bietet eine Menge Schnäppchen an. Süßigkeiten-Fans kommen voll auf ihre Kosten, denn der Schokobonbon-Mix Celebrations ist um satte 45 Prozent auf 2,99 Euro reduziert. Die Milka-Großtafeln gibt es jetzt für satte 2,29 Euro statt 3,45 Euro – ein süßer Rabatt von 33 Prozent. Schokoladen Fans kommen wirklich auf ihre Kosten, denn auch die Feinen Kugeln von Milka kosten jetzt nur noch 1,79 Euro anstelle von 2,29 Euro.

Doch damit nicht genug! Lidl hat auch die Fleischliebhaber im Blick. Unter der Marke „Metzerfrisch“ gibt es derzeit saftige Rabatte auf frische Hähnchenschenkel, grobe Bratwurst und große Fleischpackungen. Ein Kilo Hähnchen – Minutenschnitzel und frisches Schweinehackfleisch kosten jetzt jeweils nur noch 8,99 Euro bzw. 4,99 Euro – das sind 25 Prozent weniger als zuvor.

Ob Obst, Gemüse, Süßes oder Deftiges, die beiden Discounter liefern sich Woche für Woche eine Schlacht der Schnäppchen zur Freude der Kunden. Wer auf die Angebote schielt, kann also kräftig sparen.