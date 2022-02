Aldi, Lidl und Co. droht wieder Klopapier-Krise!

Kunden von Aldi, Lidl und anderen Discountern und Supermärkten, aufgepasst: Ein lästiges Thema wird jetzt wieder aktuell.

Bei Klopapier, das bei Aldi, Lidl und auch allen anderen Märkten verkauft wird, herrscht zurzeit wieder Knappheit. Das Problem könnte auch noch länger andauern.

Aldi, Lidl und Co: Die Klopapier-Krise kehrt zurück

Corona, gestiegene Preise, zu wenig Rohstoffe: All das sorgt nun für Lücken in den Regalen der Supermärkte und Discounter. Besonders ein Produkt dürfte demnächst knapper werden: Das Klopapier. Die alte Leier schon wieder?

Das ist Aldi:

Aldi Nord und Aldi Süd sind zwei separate Unternehmensgruppen in Essen und Mülheim

Aldi steht für Albrecht-Discount: 1913 machte sich Karl Albrecht in Essen als Brothändler selbstständig

1962 wurde der Familienbetrieb zu einem reinen Discounter umfunktioniert und hat den heutigen Namen „Aldi“ gekriegt

Die Trennung in Nord und Süd erfolgte 1961

Mittlerweile zählt Aldi zu den zehn größten Einzelhandelsgruppen weltweit

Alle weltweiten Filialen sind den beiden Unternehmen mit Sitz in den Ruhrgebietsstädten zugeordnet

Diesmal haben zumindest keine Hamsterkäufer etwas damit zu tun. Doch die Corona-Pandemie ist nicht ganz unschuldig daran. Ein ausschlaggebender Grund ist der stark angestiegene Preis für die notwendigen Rohstoffe, die es zur Herstellung von Toilettenpapier braucht. Und der schlägt nun auch auf den Verkaufspreis um.

Kunden von Aldi und Lidl müssen sich auf eine erneute Klopapier-Knappheit gefasst machen. (Symbolbild) Foto: IMAGO / Michael Gstettenbauer

Zwei der größten Hersteller, Essity und Sofidel, kündigen bereits höhere Preise an. Das kommt bei den Einzelhändlern jedoch nicht gut an. Teilweise werden die sich nicht einig, was jetzt schon für Lücken in den Verkaufsregalen führt.

Aldi, Lidl und Co: DARAUF müssen sich Kunden erneut einstellen

Die Corona-Pandemie bedingt ebenfalls die Herstellung von Klopapier. Denn bei den Lieferanten sind so viele Angestellte krank oder in Quarantäne, dass darunter auch die Produktion leidet. Auch ist nicht genug Personal vorhanden, um die Maschinen zu warten.

Gleichzeitig ist auch einfach zu wenig Rohstoff vorhanden, da es auch wiederholt zu Lieferverzögerungen und -Engpässen kommt. Wie „Chip“ berichtet, dürfte sich das in naher Zukunft wohl kaum ändern.

Außerdem streikt seit Wochen die Belegschaft des finnischen Zellstoffherstellers UPM. Das hat sogar Auswirkung auf die Hersteller in Deutschland. (mbo)