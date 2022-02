Aldi, Kaufland und Co: Minister fordert DAFÜR höhere Preise! Müssen Kunden bald mehr bezahlen?

Nicht nur die Inflation macht Kunden von Aldi, Kaufland und Co. zu schaffen, auch andere Faktoren lassen die Preise von Lebensmitteln steigen.

Nun hat der Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir in der Talkshow bei Markus Lanz angedeutet, dass es für Kunden von Aldi, Kaufland und allen anderen Supermärkten teilweise noch schlimmer kommen kann.

Kunden von Aldi, Kaufland und anderen Supermärkten könnten bald tiefer in die Tasche greifen

„Immer höher, immer schneller, immer weiter“ – mit diesen Worten beschrieb Cem Özdemir den bisherigen Kurs in der Landwirtschaftspolitik.

Dieses System sei auf lange und auch kurze Sicht nicht mehr haltbar, deshalb forderte der Politiker, dass sich drastisch etwas ändern müsse in der Landwirtschaft. Zum Tierwohl, aber auch für den Verbraucher.

Konkret nannte Özdemir zwar keine Forderung nach teurerem Fleisch an der Theke und in den Regalen. Allerdings sagte er in der Sendung immer wieder, dass es mit ihm keine „Ramschpreise“ geben wird und die Verbraucher in den Regalen in die Pflicht genommen werden.

In vielen Supermärkten könnten die Preise steigen. (Symbolbild) Foto: Funke Foto Services

Nur noch Besserverdiener können Fleisch bezahlen?

Dass sich dann allerdings nur noch Besserverdiener Fleisch leisten können, will er so nicht stehen lassen.

Denn in dem Zuge, dass sich mehr um das Tierwohl gekümmert wird, müssten dann natürlich auch bei den Geringverdienern die Leistungen angepasst werden.

