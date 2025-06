Aldi, Lidl und Co. müssen schlucken – Konkurrenz zieht eiskalt an ihnen vorbei

Aldi, Lidl und Co. befinden sich in einem dauerhaften Konkurrenzkampf. Das zeigt sich unter anderem an den Werbungen der Unternehmen. So hat Rewe kürzlich beispielsweise gegen Discounter geschossen und sich damit bei einigen Kunden ins Aus manövriert. Doch auch in puncto besserer Arbeitgeber befinden sich Supermärkte und Discounter im Wettstreit.

Um herauszufinden, welches Unternehmen in dieser Kategorie am besten abschneidet, wurde ein Arbeitgeber-Ranking für den Bereich „Handel“ vom Berliner HR-Beratungs- und Marktforschungsinstituts Trendence erstellt. Über 50.000 Studienteilnehmende beurteilen dafür Unternehmen auf Grundlage ihrer Attraktivität, Bekanntheit sowie der eigenen Bewerbungsintention. Das Ergebnis dürfte den ein oder anderen überraschen – auch Unternehmen wie Aldi und Lidl selbst.

Aldi, Lidl und Co.: Ranking zeigt es auf

An der Spitze des Arbeitgeber-Rankings im Handel stehen Amazon, Douglas und dm. Sie ziehen mit ihrer Marke und ihrem Ruf viele Berufseinsteiger an – nicht zuletzt dank attraktiver Einstiegsgehälter.

Aldi, Lidl und Co. müssen bei dieser Ankündigung wohl schlucken, denn die Supermärkte und Discounter wurden kurzerhand abgehängt. Doch auf welchen Plätzen sind die Supermärkte gelandet?

Die Top 10 Arbeitgeber im Überblick

In dem Ranking schafften es die Supermärkte auf folgende Plätze:

Aldi Süd: Platz 6

Edeka: Platz 8

Rewe: Platz 9

Aldi Nord: Platz 13

Lidl: Platz 13

Kaufland: Platz 15

Aldi Nord, Lidl und Kaufland wirken in dem Ranking entsprechend etwas abgehängt, während Aldi Süd sich zumindest unter den Supermärkten und Discountern den besten Platz sicherte. Das komplette Ergebnis des Top-Arbeitgeber-Rankings findest du hier.