Aldi: Ärgernis für Kunden! Warum du DIESES Produkt nicht einfach bestellen kannst

Schlechte Nachrichten für Kunden von Aldi Süd und Nord! Viele haben darauf gewartet, doch wer sich jetzt nicht ranhält, könnte leer ausgehen.

Denn dieses beliebte Produkt, kannst du nicht einfach im Online-Shop von Aldi bestellen – nein – für diese Aktionsware musst du schon direkt in den Laden gehen.

Aldi: Beliebter Adventskalender enthält teils wertvolle Gutscheine – doch sie sind nur in der Filiale erhältlich

Foto: IMAGO / Michael Gstettenbauer

Bei dem heißbegehrten Produkt handelt es sich um den Aldi-Adventskalender. Auch in diesem Jahr bringt der Discounter, neben vielen anderen, auch einen eigenen Adventskalender in die Regale. Hinter den 24. Türchen warten nicht nur die unterschiedlichsten Pralinen auf dich, sondern auch zwei Gutschein. Die können mit mindestens fünf, wenn nicht sogar bis zu 250 Euro aufgeladen sein. Die kannst du dann bis zum 30. Juni 2022 in einer Aldi-Filiale deiner Wahl einlösen.

Das ist Aldi:

Aldi Nord und Aldi Süd sind zwei separate Unternehmensgruppen in Essen und Mülheim

Aldi steht für Albrecht-Discount: 1913 machte sich Karl Albrecht in Essen als Brothändler selbstständig

1962 wurde der Familienbetrieb zu einem reinen Discounter umfunktioniert und hat den heutigen Namen „Aldi“ gekriegt

Die Trennung in Nord und Süd erfolgte 1961

Mittlerweile zählt Aldi zu den zehn größten Einzelhandelsgruppen weltweit

Im Prospekt findest du Werbung für die neuesten Angebote

Doch erst mal musst du an den Kalender rankommen. Und das könnte knifflig werden, da er nicht im Internet bestellbar ist. Zwar bewirbt der Discounter den Adventskalender im eigenen Online-Shop, aber kaufen kannst du ihn für 12,99 Euro nur in einer Filiale.

Aldi: Adventskalender nicht im Online-Shop – So reagiert der Discounter

Auf Nachfrage bestätigt Nastaran Amirhaji, Pressesprecherin National Communication für Aldi Süd, dass der Kalender nicht online verkauft wird. Der Grund dafür sei folgender: „In unserem Onlineshop legen wir den Fokus auf Non-Food-Ware, daher wird der Adventskalender dort nicht angeboten.“

Wie es auf der Webseite von Aldi heißt, kann der Kalender allerdings ab dem 5. November in den Filialen erworben werden. Kunden sollten jedoch schnell sein, denn, wie auch andere Aktionsartikel, ist dieser limitiert. Also, wer zuerst kommt, malt zuerst. (mbo)